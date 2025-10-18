Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Б ританският премиер Киър Стармър оцени като продуктивен телефонния разговор на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери след срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.

(Във видеото: Тръмп на срещата със Зеленски: Путин иска да сложи край на войната в Украйна)

Зеленски и висши украински представители обядваха с американския президент във Вашингтон ден след като Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.

I spoke with our European partners – the leaders of the United Kingdom @Keir_Starmer, Germany @bundeskanzler, Italy @GiorgiaMeloni, Finland @alexstubb, Norway @jonasgahrstore, and Poland @donaldtusk, as well as with the heads of the European Union @vonderleyen, @eucopresident and… pic.twitter.com/DQOvLsdN90