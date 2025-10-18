Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Б ританският премиер Киър Стармър оцени като продуктивен телефонния разговор на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери след срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.
(Във видеото: Тръмп на срещата със Зеленски: Путин иска да сложи край на войната в Украйна)
Зеленски и висши украински представители обядваха с американския президент във Вашингтон ден след като Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.
I spoke with our European partners – the leaders of the United Kingdom @Keir_Starmer, Germany @bundeskanzler, Italy @GiorgiaMeloni, Finland @alexstubb, Norway @jonasgahrstore, and Poland @donaldtusk, as well as with the heads of the European Union @vonderleyen, @eucopresident and… pic.twitter.com/DQOvLsdN90— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025
В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна.
"Разговорът тази вечер със Зеленски, другите европейски лидери и генералния секретар на НАТО беше продуктивен", заяви британският министър-председател.
Productive call this evening with @ZelenskyyUa, other European leaders and @SecGenNATO.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 17, 2025
I reiterated our unwavering commitment to Ukraine in the face of Russian aggression, the UK will continue to send humanitarian aid and military support.
We must see a just and lasting peace.
"Изразих отново нашата неизменна ангажираност с Украйна в борбата с руската агресия. Обединеното кралство ще продължи да изпраща хуманитарна помощ и ще продължи да оказва военна подкрепа", изтъкна Стармър.
Британската премиерска канцелария потвърди, че Стармър е разговарял със Зеленски, за да "подчертае решителната подкрепа на Обединеното кралство за Украйна".