Любопитно

Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата

В света на звездите външният вид често не е просто визитна картичка, а истински инструмент за кариера

18 октомври 2025, 06:53
Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата
Източник: Getty Images

В света на звездите външният вид често не е просто визитна картичка, а истински инструмент за кариера. И докато някога пластичната хирургия е била внимателно скрита, днес все повече известни личности говорят за нея открито.

Карди Б

Карди Б
Карди Б Източник: Getty Images

Още преди началото на кариерата си, Карди осъзна, че без атрактивен бюст, пробиването в света на шоубизнеса няма да е лесно. Тя си направи операция за уголемяване на гърдите и изобщо не съжалява за това. През 2023 г., в интервю за VladTV, тя призна, че имплантите са стъпка към големия екран. А в Instagram Карди публикува трогателно изявление.

„Наистина се влюбих в новите си гърди. Това е първата ми скъпа инвестиция“, сподели звездата.

Иги Азалия

Иги Азалия
Иги Азалия Източник: Gulliver/Getty Images

Иги никога не е крила, че си е направила уголемяване на гърдите. В интервю за E! Тя обясни, че предпочита сама да каже истината, отколкото да позволи на жълтата преса да си измисли каквото и да било. А през 2016 г. тя дори публично поздрави пластичния си хирург за рождения му ден.

„Очевидно е, че сме близки, защото ти дължа красивия си нос и великолепните си гърди. Ти си прекрасен мъж, защото подкрепяш идеята, че жените могат да променят телата си без осъждане (за разлика от много други мъже)“, написа Азалия.

Лиза Кудроу

Звездата от „Приятели“, която зрителите запомниха като Фийби, също реши да си направи пластична операция. Лиза си е направила ринопластика в младостта си и все още я смята за изключително важно решение.

„Това беше истинско спасение в живота ми“, призна актрисата.

Кели Роуланд

Кели Роуланд
Кели Роуланд Източник: Getty Images

Роуланд, която бе част от групата Destiny's Child, сподели пред списание People през 2008 г., че след като е променила размера на гърдите си от A на B с импланти, се е чувствала уверена и щастлива. А в книгата си от 2017 г. „Уау, скъпа“ Кели намекна, че обмисля още една операция след кърменето.

„Много съм щастлива. И се чувствам перфектно“, отбеляза певицата.

Тайра Банкс

Тайра Банкс
Тайра Банкс Източник: Getty Images

Супермоделът не крие факта, че си е направила ринопластика поради проблеми с носната си преграда. Тя обясни пред списание People, че операцията е била необходима, но добави и мислите си за жените, които прибягват до хирургическа намеса.

„Не разбирам жените, които имат естествена красота, но осъждам тези, които се стремят към нея с помощта на пластична хирургия. Аз наистина си направих операция на носа и открито го заявявам“, подчерта Тайра.

Бети Уайт

Бети Уайт
Бети Уайт Източник: GettyImages

В книгата „Ако ме питате“ (шесто издание) легендарната актриса си спомня как си е направила лифтинг на клепачите през 1976 г. По това време тя се критикува малко за това, но по-късно осъзнава, че не съжалява.

„Не е добре да мамиш Майката Природа, но все пак си направих повдигане на клепачите. И сега се радвам, че го направих, когато бях млада“, написа Бети.

Източник: rbc.ua    
Последвайте ни

По темата

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Край на тайните заплати: Какво очаква работодателите в България от 2026 г.

Край на тайните заплати: Какво очаква работодателите в България от 2026 г.

pariteni.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 10 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 9 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 9 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 11 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Любопитно Преди 31 минути

Всеки един от тях създаде видео за социалните мрежи от Къщата

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Любопитно Преди 38 минути

Уравнението, изглежда, предсказва падането на Берлинската стена и дълголетието на Стоунхендж

Принц Андрю се отказа от титлата си

Принц Андрю се отказа от титлата си

Свят Преди 9 часа

Той отново отрече всички обвинения, свързани с Епстийн

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Свят Преди 10 часа

Кабул ще „отвърне на удара“.

Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ

Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ

Свят Преди 11 часа

Кирил Дмитриев - комисар по инвестициите и съветник по външната политика предложи железопътен тунел "Путин–Тръмп“

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

България Преди 11 часа

Какво кара световния шампион по щанги да мисли за чужбина

Катастрофа между тротинетка и кола в Русе, ранени деца

Катастрофа между тротинетка и кола в Русе, ранени деца

България Преди 11 часа

Двете пострадали деца, които са на 16-годишна възраст, са се возили на тротинетката

Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

Свят Преди 12 часа

Людмила Смирнова: Русия не може да бъде сплашена с "Томахоук"

Ще прелети ли Путин над България

Ще прелети ли Путин над България

България Преди 12 часа

Възможните маршрути за руския президент са два

Брижит Бардо се възстановява у дома

Брижит Бардо се възстановява у дома

Свят Преди 13 часа

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон

Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Любопитно Преди 13 часа

Двама Лечители и двама Завоеватели излизат на битка за оцеляване

Експлоатация и грабеж на еротични модели в Пловдив

Експлоатация и грабеж на еротични модели в Пловдив

България Преди 13 часа

Трима от престъпната група за пране на пари, арестувана в Пловдив, са с мярка "подписка"

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 14 часа

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Любопитно Преди 14 часа

Това изявление предизвика вълна от недоволство в интернет

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

България Преди 14 часа

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

<p>Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот</p>

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Любопитно Преди 15 часа

Херцогинята на Съсекс за първи път обува тези обувки по време на специално събитие, посветено на сина ѝ, принц Арчи

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 18 октомври, събота

Edna.bg

Панирано пушено сирене със сусам

Edna.bg

ПСЖ отново изпусна победата в голова фиеста срещу Страсбург

Gong.bg

ПСЖ - Страсбург 3:3 /репортаж/

Gong.bg

Облачно с валежи в събота

Nova.bg

Тръмп на срещата със Зеленски: Путин иска да сложи край на войната в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg