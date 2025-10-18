Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

П акистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.

(Във видеото: Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън)

Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.

🚨 BREAKING: Pakistan’s terrorist air force strikes again, bombing civilians in Afghanistan’s Paktika province, violating the ceasefire!



Innocent lives lost in Argun district, Khana Dar village.



Pakistan’s obsession with bloodshed knows no borders. 🩸 pic.twitter.com/bo8Qs682mH — RJ (@Nurox01) October 17, 2025

"Пакистан нанесе прецизни въздушни удари срещу терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Малко по-рано висш представител на афганистанските талибани каза пред Франс прес, че Пакистан е нанесъл удари на три места в източната провинция Пактика.

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибанският представител.