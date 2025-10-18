Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

П акистан нанесе тази вечер "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, предаде Франс прес, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.
(Във видеото: Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън)
Тази информация се появи в медийното пространство, след като Кабул обвини Исламабад в нарушение на обявеното спиране на огъня.
🚨 BREAKING: Pakistan’s terrorist air force strikes again, bombing civilians in Afghanistan’s Paktika province, violating the ceasefire!— RJ (@Nurox01) October 17, 2025
Innocent lives lost in Argun district, Khana Dar village.
Pakistan’s obsession with bloodshed knows no borders. 🩸 pic.twitter.com/bo8Qs682mH
"Пакистан нанесе прецизни въздушни удари срещу терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.
Ескалация, Пакистан удари Афганистан
Малко по-рано висш представител на афганистанските талибани каза пред Франс прес, че Пакистан е нанесъл удари на три места в източната провинция Пактика.
"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибанският представител.