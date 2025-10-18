България

Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение

18 октомври 2025, 10:37
Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати
Източник: БТА

К акви са обезщетенията, на които работникът има право, когато е придобил право на пенсиониране, както и по принцип какви обезщетения се дължат при прекратяване на трудовия договор, обясняват от КНСБ.

Националният секретар на конфедерацията Величка Микова обясни, че максималният срок за предизвестие преди прекратяване на трудовия договор е три месеца. "Обезщетенията имат финансово измерение. Те се изчисляват на основание брутното трудово възнаграждение, което работникът или служителят е получил в месеца преди да настъпи основанието за прекратяване на трудовия договор“, каза Микова, цитирана от pariteni.bg.

Кой стаж се зачита при получаване на обезщетение за безработица

При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицата могат да прекратят своето трудово правоотношение. Може те самите, може и работодателят. Когато сме придобили право на пенсия, никой не ни лишава от правото на труд. В някои държави има условие да си или пенсионер, или работник, не може и двете, каза още националният секретар на КНСБ.

Тя обясни какви са условията за получаване на обезщетение при придобито право на пенсия за стаж и възраст, защо на някои се изплащат две заплати, а на други шест.

Източник: Getty images/ iStock

Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение.

Ако работникът има стаж при последния работодател по-малко от 10 години, той трябва да получи две заплати обезщетение от работодателя.

Регламентирано е плащането на отпуските при напускане

Право на шест заплати имат служители и работници, които имат най-малко 10 години стаж при последния работодател от последните 20 години стаж. Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсиониране.

Но работници и служители, които са членове на синдикални организации, и имат сключени колективни трудови договори, в които е договорен по-висок размер на това обезщетение, тоест може да бъде повече от две заплати, а може да бъде и повече от шест заплати, допълни тя.

Източник: pariteni.bg    
Обезщетения при прекратяване Пенсиониране Трудов договор Трудов стаж Брутно възнаграждение Срок на предизвестие Работодател Синдикални организации Колективни трудови договори КНСБ
Последвайте ни

По темата

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Аферата

Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

Разследват изчезването на картина на Пикасо за 600 000 евро

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 14 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 13 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 13 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 15 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

България Преди 1 час

Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

Свят Преди 2 часа

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса

<p>Могат ли &quot;горещите вълни&quot;&nbsp;да са знак за повишен сърдечен риск при жените?</p>

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

България Преди 3 часа

За страната ни средната възраст за настъпване на менопаузата е 47 г., посочи проф. Орбецова

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Свят Преди 3 часа

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че Зеленски има пълната подкрепа на Германия

Германски войници ще следят примирието в Газа

Германски войници ще следят примирието в Газа

Свят Преди 3 часа

Германските военнослужещи ще бъдат в униформи, но няма да бъдат въоръжени, и ще се намират в управляван от САЩ цивилно-военен координационен център

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Свят Преди 4 часа

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибански представител

<p>&quot;Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ&quot;</p>

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Свят Преди 4 часа

Американският лидер казва, че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика

<p>Реорганизация на движението на трамваите от линия 22</p>

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

България Преди 4 часа

Трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Любопитно Преди 4 часа

Всеки един от тях създаде видео за социалните мрежи от Къщата

Прашни дяволи разкриват изненадващо бушуващи ветрове на Марс

Прашни дяволи разкриват изненадващо бушуващи ветрове на Марс

Любопитно Преди 4 часа

Вятърът на безплодната планета би бил невидим, ако не беше емблематичният червен прах на Марс

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Любопитно Преди 4 часа

Уравнението, изглежда, предсказва падането на Берлинската стена и дълголетието на Стоунхендж

Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата

Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата

Любопитно Преди 4 часа

В света на звездите външният вид често не е просто визитна картичка, а истински инструмент за кариера

Ал Капоне

18 октомври: Прецедентът Ал Капоне - как данъците повалиха Обществен враг №1

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Любопитно Преди 4 часа

Филмът е заснет в Стокхолм през 1972 година

Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден

Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден

България Преди 4 часа

Тя не скланя дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

7 обидни комплимента, които никога не бива да правите (и чувате)

Edna.bg

„Аз съм на 53 и не искам да имам деца“ – как една жена ни учи да защитаваме собственото си щастие

Edna.bg

Прекратиха мач на наш национал заради хвърлена чаша

Gong.bg

Лудогорец ще търси задължителна победа срещу Спартак Варна

Gong.bg

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Nova.bg

Задръстване на „Тракия” заради катастрофа (СНИМКИ)

Nova.bg