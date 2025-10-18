Обезщетения при пенсиониране - едни взимат 2, а други 6 заплати

К акви са обезщетенията, на които работникът има право, когато е придобил право на пенсиониране, както и по принцип какви обезщетения се дължат при прекратяване на трудовия договор, обясняват от КНСБ.
Националният секретар на конфедерацията Величка Микова обясни, че максималният срок за предизвестие преди прекратяване на трудовия договор е три месеца. "Обезщетенията имат финансово измерение. Те се изчисляват на основание брутното трудово възнаграждение, което работникът или служителят е получил в месеца преди да настъпи основанието за прекратяване на трудовия договор“, каза Микова, цитирана от pariteni.bg.
При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицата могат да прекратят своето трудово правоотношение. Може те самите, може и работодателят. Когато сме придобили право на пенсия, никой не ни лишава от правото на труд. В някои държави има условие да си или пенсионер, или работник, не може и двете, каза още националният секретар на КНСБ.
Тя обясни какви са условията за получаване на обезщетение при придобито право на пенсия за стаж и възраст, защо на някои се изплащат две заплати, а на други шест.
Когато човек е придобил право на пенсия за стаж и възраст и му се прекрати трудовият договор, трябва работодателят задължително да му изплати обезщетение.
Ако работникът има стаж при последния работодател по-малко от 10 години, той трябва да получи две заплати обезщетение от работодателя.
Право на шест заплати имат служители и работници, които имат най-малко 10 години стаж при последния работодател от последните 20 години стаж. Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсиониране.
Но работници и служители, които са членове на синдикални организации, и имат сключени колективни трудови договори, в които е договорен по-висок размер на това обезщетение, тоест може да бъде повече от две заплати, а може да бъде и повече от шест заплати, допълни тя.