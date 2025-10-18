България

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

Трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“

18 октомври 2025, 07:17
Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22
В ъв връзка с текущ ремонт временно се променя маршрутът на трамваите от линия 22, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От 04:30 часа на 18 октомври до 24:00 часа на 19 октомври трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“ .

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция „Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. “Летоструй”, надясно по бул. “Ботевградско шосе” до гара „Подуяне“,  бул. “Мадрид”, ул. “Проф. Милко Бичев”, бул. “Ген. Данаил Николаев” и наляво по бул. “Ботевградско шосе” по маршрута до автостанция „Изток“, информират от общината.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център.

Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София на 16 октомври. При инцидента нямаше пострадали хора.

