Германски войници ще следят примирието в Газа

Г ерманските въоръжени сили изпращат трима свои войници в Южен Израел, за да наблюдават мирния процес в ивицата Газа, предаде ДПА.

(Във видеото: Тръмп: Израел прие условията за 60-дневно примирие в Газа)

Представителите на германската армия ще бъдат разположени на място следващата седмица, заяви вчера германското министерство на отбраната.

Germany is joining a new U.S.-led coordination mission in southern Israel to help oversee the Gaza ceasefire, sending three Bundeswehr officers to the Civil Military Coordination Centre as part of the effort@POLITICOEurope pic.twitter.com/j9NOf8R6gP — Chris Lunday (@lundayfunday) October 17, 2025

Германските военнослужещи ще бъдат в униформи, но няма да бъдат въоръжени, и ще се намират в управляван от САЩ цивилно-военен координационен център, поясни министерството. Очаква се в този център да има около 200 войници.

САЩ няма да разполага американски войски в Газа

Министерството на отбраната каза още, че задачите на военните в центъра ще включва следене за спазване на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", разчистване на руини от военните действия и координиране на хуманитарна помощ.

Освен това центърът ще координира сформирането на планираните международни сили за стабилизиране на ивицата Газа, като ще им оказва логистична помощ.