Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Т ърговското напрежение между двете най-големи икономики в света – САЩ и Китай – достигна нова точка на кипене. Вчера Пекин отправи остри обвинения към Вашингтон, наричайки американските мита върху китайски стоки „лицемерни“ и защитавайки собствените си ограничения върху износа на редкоземни елементи.

Това се случва на фона на продължаваща търговска война, която заплашва да дестабилизира глобалните пазари.

Според Министерството на търговията на Китай действията на САЩ през последните месеци „сериозно увреждат интересите на Китай и подкопават атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори“.

Пекин посочва като примери включването на китайски компании в търговския черен списък на САЩ и налагането на пристанищни такси върху китайски кораби. Тези мерки, които следват двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец, са посрещнати с категорично противопоставяне от китайска страна.

В същото време,

Китай защитава решенията си за ограничаване на износа на редкоземни елементи

– метали, които са жизненоважни за производството на високи технологии, електроника и военно оборудване. Президентът Доналд Тръмп по-рано определи тези китайски мерки като „изненадващи“ и „много враждебни“.

От Пекин обаче обясняват, че ограниченията са мотивирани от опасения за потенциалното военно приложение на тези метали във време на „чести военни конфликти“.