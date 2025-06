Ким и Шойгу се договориха: КНДР изпраща хиляди военни в Русия

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун се е срещнал със Сергей Шойгу, секретар на руския Съвет за сигурност. Срещата се е състояла в севернокорейската столица Пхенян, предаде Ройтерс.

Ким и Шойгу са обсъдили плановете за сътрудничество за това, което Русия нарича своя "специална военна операция" в руската Курска област, граничеща с Украйна, се казва в информация на севернокорейската държавна телевизия КЦТА.

По време на срещата са били обсъдени и планове за отбелязване на "героичните подвизи" на севернокорейските войници в операциите в Курската област, в която миналата година проникнаха украински сили, съобщиха от КЦТА

Северна Корея ще изпрати хиляди военни строителни работници и сапьори в региона, за да помогнат за възстановяването му след украинското нахлуване. Севернокорейските военни помогнаха на Москва да отблъсне украинските сили от Курска област по-рано през настоящата година, каза Шойгу.

Kim Jong Un discussed ongoing cooperation with Moscow in talks with President Vladimir Putin’s top security aide Sergei Shoigu, North Korea’s state media said https://t.co/KKknc7skaQ