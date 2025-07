КНДР e доставила на Русия 12 милиона 152-милиметрови снаряда

С еверна Корея продължава да доставя на Русия артилерийски снаряди, за да я подкрепя във войната ѝ срещу Украйна, като според военното разузнаване на Южна Корея броят на доставените артилерийски боеприпаси с калибър 152 милиметра надхвърля 12 милиона, предаде Йонхап.

Смята се, че до момента Северна Корея е доставила около 28 000 контейнера с оръжия и артилерийски снаряди, пише в доклад на Агенцията за военно разузнаване на Южна Корея.

„Ако се изчисли с единични 152-милиметрови снаряди, се предполага, че (броят на доставените снаряди) е достигнал над 12 милиона“, се казва в доклада на разузнавателната служба.

