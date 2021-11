Ким Чен-ун посети новоизграждащ се севернокорейски град, определян като "социалистическа утопия"

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун посети новия град, който се строи близо до границата на страната с Китай и планината, смятана за свещена от неговото семейство, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на севернокорейската агенция КЦТА, предаде БТА.

N.Korea's Kim visits new city in first public outing in over a month https://t.co/ASTMNZJ22N pic.twitter.com/PK07LuedAL