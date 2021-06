Ким Чен-ун се "закле тържествено", вижте защо

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун се "закле тържествено" да преведе страната си успешно през задълбочаващите се икономически проблеми. Той направи това в последното от поредица важни партийни заседания, на които призна за продоволствена криза и призова съпартийците си да се готвят както за диалог, така и за конфронтация със САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В края на последното заседание Ким "тържествено се закле"

от името на Централния комитет, че партията "със сигурност ще преодолее трудностите, които стоят на пътя на революцията", съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

