За какво Ким Чен-ун предупреди севернокорейците

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че продоволствената ситуация в страната е напрегната заради коронавирусната пандемия и заради миналогодишния тайфун, който нанесе щети на селското стопанство, предаде ДПА, като се позова на държавната информационна агенция КЦТА, предаде БТА.

На пленарно заседание на Централния комитет на Корейската трудова партия, което започна вчера, Ким призова партийните ръководители да решат ситуацията с изхранването на населението, която "сега става напрегната".

North Korean leader Kim Jong Un has said the country’s economy improved this year but called for measures to tackle the 'tense' food situation caused by the coronavirus pandemic and last year’s typhoons, state media said https://t.co/AJM6uDXRvB