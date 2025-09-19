Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

К рал Чарлз приветства президента Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и членове на американската делегация на държавен банкет в замъка Уиндзор.

Сред 160-те официални гости всичко – от сребърните прибори до подреждането на масите – беше подготвено до най-малкия детайл. Въпреки това процесията на пристигащите предизвика изненади както сред почитателите на кралското семейство, така и сред политическите наблюдатели, пише People .

Източник: Getty Images

Процесията бе водена от крал Чарлз (76 г.) и президента Тръмп (79 г.), следвани от кралица Камила (78 г.) и Мелания (55 г.).

Зад тях вървяха принц Уилям (43 г.) и Пола Рейнолдс – дългогодишен енергиен мениджър и председател на борда на National Grid, която отговаря за високоволтовата електропреносна мрежа на Обединеното кралство.

Кейт Мидълтън (43 г.) последва, съпроводена от Майкъл Булос – бизнесмен от поколението Z, женен за Тифани Тръмп, по-малката дъщеря на президента.

Тифани – единственото дете на Доналд Тръмп от брака му с Марла Мейпълс – също беше включена в процесията, но получи място пет позиции след своя съпруг. Тя влезе редом до изпълнителния директор на Apple Тим Кук.

Източник: Getty Images

В другите подредби принцеса Ан, сестрата на краля, също бе разделена от съпруга си, вицеадмирал Тимъти Лорънс. Ан вървеше на пета позиция до американския посланик в Лондон Уорън Стивънс, докато Лорънс се появи по-късно редом до изпълнителния директор в сферата на здравеопазването, Дейм Вивиан Хънт.

На самата банкетна маса Булос (28 г.) бе настанен непосредствено до Кейт, докато Тифани (31 г.) седеше четири места по-надолу – между Тим Кук и Дейвид Оуен, съпруг на шефа на биотехнологична компания Дейм Ема Уолмсли.

Източник: Getty Images

Тифани бе единственото от петте деца на Доналд Тръмп, което придружи баща си на неговото безпрецедентно второ държавно посещение като президент на САЩ.

Тя вече бе пътувала с първото семейство до Великобритания по време на първото му държавно посещение през 2019 г., но тогава не заемаше толкова видима роля, както братята и сестра ѝ – Иванка, Доналд-младши и Ерик.

Източник: Getty Images

Тифани и Майкъл се сгодиха в Розовата градина на Белия дом малко преди края на първия президентски мандат на баща ѝ през януари 2021 г., а сватбата им се състоя в имението „Мар-а-Лаго“ през ноември 2022 г.

Оттогава двамата се появяват редом един до друг на редица важни събития, свързани с Доналд Тръмп – включително номинацията му за президент от Републиканската партия през лятото на 2024 г., втората му инаугурация през януари, съвместното му обръщение към Конгреса през март и военния парад по случай рождения му ден през юни.

Източник: Getty Images

Участието им в държавното посещение в Обединеното кралство в сряда дойде само четири месеца след като съобщиха, че са станали родители.

„Добре дошъл на света, наш сладък син Александър Тръмп Булос. Обичаме те безкрайно! Благодаря ти, че дойде в живота ни! 15.05.2025 г.“, написаха тогава в съвместна публикация в Instagram и X.