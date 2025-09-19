Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

К рал Чарлз приветства президента Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и членове на американската делегация на държавен банкет в замъка Уиндзор.
Сред 160-те официални гости всичко – от сребърните прибори до подреждането на масите – беше подготвено до най-малкия детайл. Въпреки това процесията на пристигащите предизвика изненади както сред почитателите на кралското семейство, така и сред политическите наблюдатели, пише People.
Процесията бе водена от крал Чарлз (76 г.) и президента Тръмп (79 г.), следвани от кралица Камила (78 г.) и Мелания (55 г.).
Зад тях вървяха принц Уилям (43 г.) и Пола Рейнолдс – дългогодишен енергиен мениджър и председател на борда на National Grid, която отговаря за високоволтовата електропреносна мрежа на Обединеното кралство.
Кейт Мидълтън (43 г.) последва, съпроводена от Майкъл Булос – бизнесмен от поколението Z, женен за Тифани Тръмп, по-малката дъщеря на президента.
Тифани – единственото дете на Доналд Тръмп от брака му с Марла Мейпълс – също беше включена в процесията, но получи място пет позиции след своя съпруг. Тя влезе редом до изпълнителния директор на Apple Тим Кук.
В другите подредби принцеса Ан, сестрата на краля, също бе разделена от съпруга си, вицеадмирал Тимъти Лорънс. Ан вървеше на пета позиция до американския посланик в Лондон Уорън Стивънс, докато Лорънс се появи по-късно редом до изпълнителния директор в сферата на здравеопазването, Дейм Вивиан Хънт.
На самата банкетна маса Булос (28 г.) бе настанен непосредствено до Кейт, докато Тифани (31 г.) седеше четири места по-надолу – между Тим Кук и Дейвид Оуен, съпруг на шефа на биотехнологична компания Дейм Ема Уолмсли.
Тифани бе единственото от петте деца на Доналд Тръмп, което придружи баща си на неговото безпрецедентно второ държавно посещение като президент на САЩ.
Тя вече бе пътувала с първото семейство до Великобритания по време на първото му държавно посещение през 2019 г., но тогава не заемаше толкова видима роля, както братята и сестра ѝ – Иванка, Доналд-младши и Ерик.
Тифани и Майкъл се сгодиха в Розовата градина на Белия дом малко преди края на първия президентски мандат на баща ѝ през януари 2021 г., а сватбата им се състоя в имението „Мар-а-Лаго“ през ноември 2022 г.
Оттогава двамата се появяват редом един до друг на редица важни събития, свързани с Доналд Тръмп – включително номинацията му за президент от Републиканската партия през лятото на 2024 г., втората му инаугурация през януари, съвместното му обръщение към Конгреса през март и военния парад по случай рождения му ден през юни.
Участието им в държавното посещение в Обединеното кралство в сряда дойде само четири месеца след като съобщиха, че са станали родители.
„Добре дошъл на света, наш сладък син Александър Тръмп Булос. Обичаме те безкрайно! Благодаря ти, че дойде в живота ни! 15.05.2025 г.“, написаха тогава в съвместна публикация в Instagram и X.
Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 👶🏻 pic.twitter.com/tYSgZDGivr— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2025