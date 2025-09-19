Свят

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Британското кралско семейство и американското първо семейство се присъединиха към повече от 100 високопоставени гости на държавен банкет

19 септември 2025, 11:49
К рал Чарлз приветства президента Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и членове на американската делегация на държавен банкет в замъка Уиндзор.

Сред 160-те официални гости всичко – от сребърните прибори до подреждането на масите – беше подготвено до най-малкия детайл. Въпреки това процесията на пристигащите предизвика изненади както сред почитателите на кралското семейство, така и сред политическите наблюдатели, пише People.

Източник: Getty Images

Процесията бе водена от крал Чарлз (76 г.) и президента Тръмп (79 г.), следвани от кралица Камила (78 г.) и Мелания (55 г.).

Зад тях вървяха принц Уилям (43 г.) и Пола Рейнолдс – дългогодишен енергиен мениджър и председател на борда на National Grid, която отговаря за високоволтовата електропреносна мрежа на Обединеното кралство.

Кейт Мидълтън (43 г.) последва, съпроводена от Майкъл Булос – бизнесмен от поколението Z, женен за Тифани Тръмп, по-малката дъщеря на президента.

Тифани – единственото дете на Доналд Тръмп от брака му с Марла Мейпълс – също беше включена в процесията, но получи място пет позиции след своя съпруг. Тя влезе редом до изпълнителния директор на Apple Тим Кук.

Източник: Getty Images

В другите подредби принцеса Ан, сестрата на краля, също бе разделена от съпруга си, вицеадмирал Тимъти Лорънс. Ан вървеше на пета позиция до американския посланик в Лондон Уорън Стивънс, докато Лорънс се появи по-късно редом до изпълнителния директор в сферата на здравеопазването, Дейм Вивиан Хънт.

На самата банкетна маса Булос (28 г.) бе настанен непосредствено до Кейт, докато Тифани (31 г.) седеше четири места по-надолу – между Тим Кук и Дейвид Оуен, съпруг на шефа на биотехнологична компания Дейм Ема Уолмсли.

Източник: Getty Images

Тифани бе единственото от петте деца на Доналд Тръмп, което придружи баща си на неговото безпрецедентно второ държавно посещение като президент на САЩ.

Тя вече бе пътувала с първото семейство до Великобритания по време на първото му държавно посещение през 2019 г., но тогава не заемаше толкова видима роля, както братята и сестра ѝ – Иванка, Доналд-младши и Ерик.

Източник: Getty Images

Тифани и Майкъл се сгодиха в Розовата градина на Белия дом малко преди края на първия президентски мандат на баща ѝ през януари 2021 г., а сватбата им се състоя в имението „Мар-а-Лаго“ през ноември 2022 г.

Оттогава двамата се появяват редом един до друг на редица важни събития, свързани с Доналд Тръмп – включително номинацията му за президент от Републиканската партия през лятото на 2024 г., втората му инаугурация през януари, съвместното му обръщение към Конгреса през март и военния парад по случай рождения му ден през юни.

Източник: Getty Images

Участието им в държавното посещение в Обединеното кралство в сряда дойде само четири месеца след като съобщиха, че са станали родители.

„Добре дошъл на света, наш сладък син Александър Тръмп Булос. Обичаме те безкрайно! Благодаря ти, че дойде в живота ни! 15.05.2025 г.“, написаха тогава в съвместна публикация в Instagram и X.

Кралският блясък на Уиндзор: Незабравими кадри от държавния банкет
24 снимки
Уиндзор Тръмп банкер крал Чарлз
Кейт Мидълтън и Мелания Тръмп
Кейт Мидълтън и Мелания Тръмп
крал Чарлз Тръмп
Държавен банкет Крал Чарлз III Доналд Тръмп Замък Уиндзор Британско кралско семейство Тифани Тръмп Майкъл Булос Принцеса Катрин Дипломатически протокол Държавно посещение
pariteni.bg
carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

България Преди 4 минути

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 9 минути

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 40 минути

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 53 минути

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 1 час

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

<p>MI6 вербува шпиони&nbsp;в тъмната мрежа</p>

MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци

Свят Преди 1 час

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници“

<p>САЩ се обръща срещу &quot;<span style="color:#ff0000;">робството</span>&quot; на ваксините</p>

САЩ се обръща срещу "робството" на ваксините, Флорида води войната

Свят Преди 1 час

Гласуването да се премахнат задължителните ваксини във Флорида ще окаже натиск на други червени щати, според политически анализатори

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

България Преди 1 час

А за децата в начален курс - учебният ден да започва с физическа активност

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Свят Преди 1 час

Съветът за сигурност на ООН се готви да гласува за повторното налагане на сурови икономически санкции срещу Техеран

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Свят Преди 2 часа

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

България Преди 2 часа

Той е най-доказаната политическа фигура, заяви лидерът на "Величие"

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

България Преди 2 часа

Водачът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна

Снимката е илюстративна

ЕС предупреждава, че Гърция може да загуби земеделските си субсидии заради мащабен корупционен скандал

Свят Преди 2 часа

Брюксел се стреми да противодейства на схема за измама за стотици милиони евро, при която средства от Общата селскостопанска политика са били източвани от хора, които получавали плащания за пасища, които не притежавали или не наемали

<p>Ивайло Мирчев: България има трима премиери</p>

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

България Преди 2 часа

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Свят Преди 2 часа

Бившият президент каза, че сегашната администрация редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Керкез присъства, но не води тренировката на ЦСКА, не разговаря с никого

Gong.bg

Адриан Лапеня: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора

Gong.bg

Преди дългия уикенд: Засилени мерки по пътищата в цялата страна

Nova.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg