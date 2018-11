Канадските разузнавателни служби са чули аудиозаписа от убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги, потвърди премиерът Джъстин Трюдо.

"Канада е напълно информирана с това, което Турция е споделила“, каза той.

Трюдо е първият западен лидер, който потвърждава, че страната му е слушала предполагаемия запис с убийството в саудитското консулство в Истанбул.

В събота турският президент заяви, че е дал копия на САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Саудитска Арабия.

"Дадохме им записите“, заяви Реджеп Ердоган пред репортери преди да отлети за Париж за срещата на световните лидери по повод отбелязването на 100-годишнината от края на Първата световна война. "Те също са чули записите, знаят“, каза Ердоган.

САЩ обаче не са съобщили дали са чули записите, а външният министър на Франция посочи, че не притежава такива, доколкото е наясно.

Саудитското правителство призна, че екип от агенти е убил Хашоги и арестува 18 души, за които се твърди, че са замесени.

На пресконференция в Париж в понеделник Джъстин Трюдо заяви, че канадските тайни служби са работили пряко с Турция в разследването на убийството.

"Разговарях с Ердоган преди няколко седмици по телефона. Тук в Париж обменихме кратка информация и му благодаря за силата да вземе участие в случая с Хашоги“, добави Трюдо.

Когато бе попитан дали Канада е чула прословутите записи, Трюдо отговори "Да“. Но добави, че лично той не ги е слушал.

Джамал Хашоги, кореспондент на американското издание The Washington Post, изчезна на 2 октомври, след като влезе в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул, за да получи необходимите документи, за да се ожени за годеницата си – турска гражданка. Седмици наред Рияд отричаше да знае нещо за съдбата му.

