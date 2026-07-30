Свят

Саудитска Арабия и 13 страни правят коалиция за морска отбрана

Според саудитските власти новият формат ще има за цел да гарантира свободата на корабоплаването

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 22:46
Саудитска Арабия и 13 страни правят коалиция за морска отбрана
Източник: iStock/Getty Images

С аудитска Арабия днес обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана, чиято цел е да защитава международните маршрути за корабоплаване и доставки на енергия в региона на Червено море, след като атаките на йеменските бунтовници хуси, които са подкрепяни от Иран, нарушиха функционирането на един от най-натоварените търговски коридори в света, предаде "Ройтерс".

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни, сред които са Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн, са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция. Оман и Обединените арабски емирства не фигурират сред арабските страни от Залива, подкрепили декларацията, отбелязва "Ройтерс".

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Ведомството каза, че представители от 43 страни и ЕС са присъствали на международна среща, на която е било обсъдено предложението за създаване на коалиция, чиято основателка и водеща страна ще бъде Саудитска Арабия. Кралството иска също така да бъде домакин и на централата на коалицията.

Министерството заяви, че коалицията ще укрепи морската сигурност, ще осигури свободата на корабоплаването, ще гарантира сигурността на международните търговски маршрути и маршрутите за енергийни доставки, както и ще защити общите морски интереси в пролива Баб ел Мандеб и в Аденския залив.

Припомняме, че на 20 юли хусите заявиха, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море, и оттогава поеха отговорност за поредица от атаки срещу кораби, свързани със кралството. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по обекти, които според нея са военни съоръжения на хусите в йеменския град Ходейда, използвани за застрашаване на търговското корабоплаване.

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Напрежението в Червено море го превърна в най-новия фронт на по-широкообхватната война с Иран, като атаките срещу кораби се разпространяват отвъд Персийския залив и тласкат цените на петрола нагоре.

Протокът Баб ел Мандеб, който свързва южната част на Червено море с Аденския залив и Индийския океан, е ключов морски маршрут за световната търговия и енергийните доставки.

ЕС стартира военноморска мисия в Червено море през 2024 г., за да подпомогне възстановяването и защитата на свободата на корабоплаването, след като хусите възпрепятстваха морския трафик, атакувайки кораби в знак на солидарност с палестинците по време на войната с Израел в ивицата Газа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Саудитска Арабия Червено море Морска коалиция Хуси
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