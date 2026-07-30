България

Протести в Ямбол и Безмер срещу американски самолети

Основният граждански протест се провежда тази вечер пред сградата на Областната администрация в Ямбол

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 20:10
Протести в Ямбол и Безмер срещу американски самолети
Източник: БТА

Ж ителите на село Безмер и община Ямбол излязоха на протести днес срещу планираното разполагане на до 8 американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи от Въоръжените сили на САЩ в авиобаза „Безмер“.

Демонстрациите започнаха още сутринта пред авиобазата в селото, а основният граждански протест се провежда тази вечер пред сградата на Областната администрация в Ямбол.

Хората от Безмер с подписка и закана за протест заради американските самолети в авиобазата

Протестиращите носеха плакати с надписи „Вън военните самолети” и „НЕ на американските самолети!!!”. 

Протестът бе организиран през социалните мрежи и заявен като граждански. За провеждането му е подадено предварително заявление в общинската администрация на Ямбол от името на Станислав Митев.

„Конкретните ни искания са решението, което беше взето от правителството, да бъде преразгледано и тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер. Хората са много притеснени за своята сигурност, затова искаме то да бъде преразгледано в полза на гражданите”, коментира Станислав Митев, който е жител на село Безмер.

„Никакви гаранции не получихме за допълнителна сигурност. Казаха, че щели да бъдат разположени някакви допълнителни системи за прихващане. На какво – никой нищо не знае”, добави Митев.

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Местните жители и организаторите настояват решението за разполагане на машините да бъде преразгледано, като изразяват притеснения за сигурността на района и потенциални рискове при евентуално ескалиране на военни конфликти.

Припомняме, че днешната проява е продължение на нарастващото недоволство сред местното население през последните седмици. Първият голям протест се проведе на 24 юли на пътя, свързващ село Безмер с военното летище. В него, освен жители на селото и Ямбол, се включиха и подкрепящи ги граждани от София, Пловдив, Сливен и други региони на страната.

Източник: БГНЕС

Натрупаното напрежение предизвика и реакция от страна на властта – министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с пет от кметовете на засегнатите населени места и областния управител на Ямбол, за да ги запознае с подробностите около решението и да успокои местната общност. Те пък му връчиха подписка срещу разполагането на самолетите-цистерни.

Взетото решение за разполагане на презареждащите самолети се основава на сключеното още през 2006 г. Споразумение между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Според договора авиобаза „Безмер“ е сред официално определените съвместни съоръжения, които могат да се ползват от американските въоръжени сили за съвместни подготовки, тренировки и логистична поддръжка.

Конкретното разполагане на до 8 самолета-цистерни и поддържащ персонален състав до 250 души бе одобрено от Народното събрание след официална нота от Посолството на САЩ у нас. Целта на присъствието им е осигуряване на презареждане във въздуха на съюзнически самолети в рамките на мисии по източния флаг на НАТО.

Въпреки уверенията на държавните институции, че това е стандартна логистична подкрепа в рамките на съюзническите ни ангажименти, част от местната общност продължава да настоява за пълна отмяна или преразглеждане на решението.

Днес министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с Посланика на Иран у нас и го увери, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия срещу Ислямската република.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
протест Безмер Ямбол
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