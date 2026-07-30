Пълен обрат: Маколи Кълкин преговаря за „Сам вкъщи“, но този път капаните са за него

М аколи Кълкин може да се завърне в култовата си роля на Кевин Маккалистър в нов филм от поредицата „Сам вкъщи“. 45-годишният актьор според съобщенията води преговори с Disney за продължение на емблематичната коледна комедия. Ако двете страни постигнат споразумение, Кълкин ще влезе отново в образа на Кевин за първи път от 35 години.

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Нова история за Кевин

Според медийни публикации актьорът е бил забелязан в студиата на Walt Disney в Бърбанк, където е обсъждал идеята си за новата лента. Журналистът Матю Белони съобщава, че от Disney са проявили сериозен интерес към концепцията на Кълкин и са готови да му предложат ролята, която го направи световноизвестен.

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„Наскоро получих информация за много интересна среща в студиото на Disney: Маколи Кълкин е бил там, за да представи своята идея за нов филм „Сам вкъщи“, и от компанията са във възторг. Те предлагат на актьора да оглави още един филм. Говорих с хора, запознати с концепцията – това е наистина страхотна идея за рестартиране на поредицата“, споделя той.

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Маколи Кълкин изигра Кевин в първите две части от франчайза – „Сам вкъщи“ (1990 г.) и „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ (1992 г.). В последващите четири филма участваха различни актьори и герои, но никой от тях не успя да повтори успеха на оригиналите.

Какъв би бил възрастният Кевин в новата лента?

В края на 2025 г. Кълкин заяви, че няма нищо против да се върне към ролята си и че вече има готова концепция за продължението. Според него този път основният съперник на героя му няма да са двама обирджии, а собственото му дете.

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Кълкин си представя героя си като самотен баща, който работи твърде много и пренебрегва сина си. Момчето му се обижда и решава да го затвори извън дома, залагайки му капани.

„Имах следната идея... Героят ми е вдовец или разведен. Отглежда дете, работи много, но не му обръща достатъчно внимание. Детето му се ядосва и започва да му поставя капани, за да не го допусне обратно в къщата“, разкри актьорът.

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Според Кълкин по този начин домът се превръща в метафора за връзката между баща и син, а основната цел на възрастния Кевин е да спечели отново любовта на детето си.

Преговорите за новата лента продължават. Към момента все още няма официално потвърждение от Disney за старта на „Сам вкъщи 7“ и участието на Маколи Кълкин в проекта.