Русия порази завод за дронове на американска компания в Киев

Р уски балистичен удар е унищожил в петък завод за производство на дронове в Киев, който е собственост на американската компания Terminal Autonomy, регистрирана в щата Делауеър, съобщава британският вестник „Гардиън“.

Това изглежда е първият случай, в който Русия наистина атакува предприятие, притежавано от американска компания в Киев, от началото на войната ѝ в Украйна.

По данни на „Гардиън“ Terminal Autonomy произвежда високоточни ударни дронове и системи за насочване, устойчиви на руските средства за радиоелектронна борба. Компанията разработва безпилотни апарати, при които в последната фаза на атаката управлението се поема от изкуствен интелект, ако радиовръзката бъде заглушена.

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Американската компания е регистрирана в Делауеър през 2023 г. На сайта ѝ се посочва, че разработва и внедрява високоточни боеприпаси с изкуствен интелект, които вече се използват на фронта в Украйна.

Пред „Гардиън“ бившият високопоставен служител на американското разузнаване Антъни Винчи коментира, че за Русия собствеността на производственото съоръжение няма значение, тъй като то представлява военна цел. По думите му, ако в Украйна започне производство на американски системи като ракетите „Пейтриът“, подобни предприятия също биха били мишени.

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Руската държавна агенция ТАСС първа съобщи за атаката, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия. ТАСС обаче не посочва, че заводът е собственост на американска компания, но отбелязва, че в него са работили специалисти от украинско-американско дружество. Според ТАСС в предприятието са се произвеждали дронове AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

По информация на източник, запознат с дейността на компанията, при удара няма загинали.

Вчера украинските въоръжени сили удариха четири руски танкера в Черно и Азовско море, съобщи командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди и посочи, че общо 205 руски кораба, сред които 130 в Азовско и 75 в Черно море, са били атакувани през последните три седмици.

Руската прокуратура посочи, че украински дронове са атакували и експортен терминал за зърно на пристанището Таман в Краснодарска област.

Русия съобщи, че снощи руските сили са нанесли масирани удари по военни заводи в цяла Украйна, включително в столицата Киев и Лвов, и са поразили три товарни кораба в Черно море.