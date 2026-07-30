България

БПЦ: Липсват документи за 1 000 000 евро, разходвани от Никанор

Сигнал срещу духовника го уличава в опит за разделение на църквата

Николай Киров Николай Киров

30 юли 2026, 23:43
Демерджиев: Мерките за авиобаза

Демерджиев: Мерките за авиобаза "Безмер" са по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме
Депутатите направиха равносметка за работата си, преди да излязат във ваканция

Депутатите направиха равносметка за работата си, преди да излязат във ваканция
Кметът на Горна Оряховица запазва поста си, ОИК не събра мнозинство за отстраняването му

Кметът на Горна Оряховица запазва поста си, ОИК не събра мнозинство за отстраняването му
Защо по-високото обезщетение за майките всъщност носи приход на държавата

Защо по-високото обезщетение за майките всъщност носи приход на държавата
Смъртта на бизнесмена в Банкя: Има заподозрени за умишления палеж

Смъртта на бизнесмена в Банкя: Има заподозрени за умишления палеж
МВР въвежда нова методика за тежките катастрофи: Ще използват и дронове

МВР въвежда нова методика за тежките катастрофи: Ще използват и дронове
Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и разходите на Пеевски

Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и разходите на Пеевски
Схема край Царево: Разбиват чужди апартаменти и ги дават под наем на туристи

Схема край Царево: Разбиват чужди апартаменти и ги дават под наем на туристи

Н апрежение в Българската Православна Църква. Църковният съд образува дело срещу архимандрит Никанор след сигнал от миряни, клирици и членове на Българската Православна Църква. В сигнала се подозира опит за разделение на църковната общност, а ревизия е показала липса на документи за похарчени 1 млн. евро в Гигинския манастир, предава NOVA.

Още при избирането на патриарх Даниил, архимандрит Никанор изрази резерви. През последните дни през профилите си в социалните мрежи архимандритът открито критикува патрираха и го определи като "кремълски агент". "Той няма нищо общо с това, което сме свикнали да виждаме като патриарх. Има една обществена болка, която не трябва да я свеждаме само до някакъв личен конфликт", казва той. 

Патриархът наказа Никанор, той отвърна в социалните мрежи

След заседание в митрополията, в посланията на Никанор беше разчетен опит за разкол и дори създаването на нова църква. "Той проповядва революция и създаването на нова църква. Вие давате ли сметка какво означава нова църква", каза иконом Владимир Дойчев от храм "Св. Наум Охридски", кв. Дружба, София.

Архиерейският наместник на Трънската духовна околия иконом Стилян Табаков заяви, че проблемът не е в отношението на Църквата към архимандрит Никанор. "Църквата няма проблем с него, той има проблем с църквата", каза той. По думите му от митрополията не са успели да му връчат ревизионния акт за наложената сума, тъй като проверката е установила липса на оправдателни документи за около 1 млн. евро.

"Да, не сме събирали документи, но имаме нещо, което е налице - отивате в Смиров дол и виждате един огромен манастир. Влизате в нашата църква "Св. Кузма и Дамян" и я виждате изцяло реставрирана. Не е 1 млн. евро, това са 5 млн. евро", отговори архимандрит Никанор.

След публикациите на архимандрита в църквата е постъпила молба срещу него с твърдения, че накърнява авторитета на Българската православна църква и достойнството на патриарха. На Никанор е наложено наказание аргос - забрана за служение за срок от 15 дни. В социалните мрежи той посочи, че санкцията е свързана и с приемането на група украински деца в манастира. "Това е абсолютна лъжа. Той е санкциониран не защото води дечица, а защото не е взел благословение. Разбира се, че никой не би забранил на украински деца да отидат в манастира. Това е опит Никанор да бъде прикрит зад децата", заяви иконом Владимир Дойчев.

Патриархът върна оставката на архимандрит Никанор, покани го на разговор

След сезирането на църковния съд и образуването на делото предстои казусът да бъде разгледан по установения ред. "Водещи са църковните правила и канони, уставът на БПЦ, както и документите и наредбите, според които се извършват заседанията и разглеждането на делата", обясни православният богослов д-р Десислава Панайотова.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Българска Православна Църква Архимандрит Никанор Патриарх Даниил Църковен скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Първият военен самолет от САЩ кацна в авиобаза

Първият военен самолет от САЩ кацна в авиобаза "Безмер"

Дара обяви кой град предпочита за

Дара обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

ЕС иска Мароко да спре мигрантите от Африка

ЕС иска Мароко да спре мигрантите от Африка

От утре: Връщат осигурителните прагове, винетките поскъпват с 30%

От утре: Връщат осигурителните прагове, винетките поскъпват с 30%

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 3 дни
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 3 дни
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 3 дни
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна може да научи САЩ как да водят война без огромни разходи

Украйна може да научи САЩ как да водят война без огромни разходи

Свят Преди 35 минути

Киев ще позволи на Пентагона да тества усъвършенстваните му дронови системи, но не може да предостави тайните си без нищо в замяна

Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо и синът му показаха мускули на плажа в Майорка (СНИМКИ)

Любопитно Преди 37 минути

Футболистът Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина Родригес се наслаждават на лятна ваканция в Майорка. Споделена снимка със сина му Жуниор привлече вниманието на феновете, докато двойката категорично игнорира слуховете за сватба

Все повече пари влизат в банките като депозити, но едновременно с това домакинствата теглят рекордни по размер жилищни и потребителски кредити.

Банките у нас печелят по над 6 млн. евро на ден

Парите ни Преди 1 час

Печалбата на сектора достига 1,1 млрд. евро за половин година, а кредитите за домакинствата продължават да растат

Снимката е илюстративна

Случаят „Елизабет Рос“: Нови разкрития за туристката, открита мъртва в куфар в Атина

Свят Преди 1 час

Властите в Гърция и Шотландия продължават издирването на извършителя, за момента няма арестувани

Отмениха санкциите срещу Русия в Световния бокс

Отмениха санкциите срещу Русия в Световния бокс

Свят Преди 1 час

Делегациите на Русия ще бъдат строго наблюдавани по време на участието си в турнири

Над 8 тона при разрешени 3,5: МВР спря претоварен камион в София

Над 8 тона при разрешени 3,5: МВР спря претоварен камион в София

България Преди 1 час

Превозното средство веднага е спряно от движение

Бутат незаконни постройки в столичния ж.к. „Филиповци“

Бутат незаконни постройки в столичния ж.к. „Филиповци“

България Преди 1 час

Кметът на района посочи, че освен тези стопански постройки, други няма да бъдат събаряни

Производството на дини е семейна работа за Петрови, а децата израстват сред полето, камионите и борсата.

Българските дини: Защо трудът на три поколения е на прага да бъде захвърлен

България Преди 2 часа

Семейство Петрови от Свиленград произвежда дини от 1992 г., но след растящите разходи, природните щети и ниските цени вече обмисля да се откаже

Безплатна имунизация за бременни срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) у нас

Безплатна имунизация за бременни срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) у нас

България Преди 2 часа

Целта на новата програма е да осигури пасивна защита за новородените през най-уязвимите първи месеци от живота им

Разтребители

Премиум селекция „SOS Разтребители“ през август по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Симеон Сакскобургготски

Кралска сватба в Мадрид: Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

Любопитно Преди 3 часа

Принц Мирко Панагюрски, внук на последния български цар Симеон II, обяви годежа си с д-р Марта Ембид. Двамата млади лекари ще си кажат „да“ следващото лято в Мадрид, където се ражда тяхната любовна история

Димитър Стоянов: Не водим преговори с Полша за МиГ-29, нямаме отговор

Димитър Стоянов: Не водим преговори с Полша за МиГ-29, нямаме отговор

България Преди 3 часа

От Министерството на отбраната вече съобщиха, че са изпратили запитвания до няколко държави за налични изтребители и резервни части

Снимката е илюстративна

Полицай от Ню Джърси се дегизира като храст и залови 74 разсеяни шофьори

Свят Преди 3 часа

„Нашият „храст“ имаше доста работа, става ясно от официалното съобщение на полицията

Пожар изпепели част от емблематичния остров в язовир „Батак“, огнеборци стигнаха с лодка

Пожар изпепели част от емблематичния остров в язовир „Батак“, огнеборци стигнаха с лодка

България Преди 3 часа

Предполага се, че причината е човешка небрежност

Три модела, три начина на живот: Как Samsung преосмисля сгъваемите технологии и грижата за здравето

Три модела, три начина на живот: Как Samsung преосмисля сгъваемите технологии и грижата за здравето

Любопитно Преди 3 часа

От мултитаскъра и създателя на съдържание до изследователя на ежедневието — вижте как новите Galaxy Z8 телефони, Watch Ultra2 и Watch9 се вписват в ритъма на всеки потребител

Отложиха делото срещу бившия митнически шеф Мирослав Беляшки

Отложиха делото срещу бившия митнически шеф Мирослав Беляшки

България Преди 3 часа

Адвокатът му не е бил редовно призован, следващото заседание е насрочено за 25 септември

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Карибският рай с 365 плажа, за който малцина знаят

Edna.bg

Елтън Джон празнува 36 години без алкохол. Разкри как е спасил живота си

Edna.bg

Официално: Ясен Петров пое Спартак Варна

Gong.bg

Лудогорец: Най-добрите европейски вечери тепърва предстоят

Gong.bg

Първият американски самолет цистерна кацна в авиобаза "Безмер"

Nova.bg

МФ публикува данните за изпълнението на бюджета към юни: Дефицитът е 1,9%

Nova.bg