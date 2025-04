Стотици хиляди на протест срещу Доналд Тръмп

Н а 250-ата годишнина от битките при Лексингтън и Конкорд, с които започва Американската революция, стотици жители на Мичиган се събраха пред щатския Капитолий в Лансинг, за да протестират срещу администрацията на Доналд Тръмп и нейните действия, особено по отношение на имиграцията. Участниците преминаха и по тротоарите около сградата на законодателното събрание, присъединявайки се към вълната от демонстрации, които се провеждаха в различни градове из цялата страна, предаде Michigan Advance .

Звукът на църковни камбани в централната част на Лансинг съвпадна с началото на митинга, организиран от движението „Stand Against Extremism“ (SAGE) и популяризиран в социалните мрежи. Организаторите подчертаха, че целта им е да се застъпят за свобода, равенство и справедливост, както и да изразят солидарност с националните протести, организирани от базираното на граждански инициативи движение 50501.

Протести се проведоха и в други градове на щата Мичиган, включително в Колдуотър, Детройт, Флинт, Гранд Рапидс, Ливония, Порт Хурън и Портидж.

Докато първите говорители застанаха на входа на Капитолия, още стотици протестиращи се стекоха към района със знамена и плакати срещу Тръмп, авторитаризма и неонацизма.

„Това е годишнината от началото на Американската революция, а демократичните права, които бяха установени по време на тази революция и впоследствие затвърдени и развити по време на Гражданската война в Съединените щати, днес са под атака“, заяви в речта си Тим Ривърс, 65-годишен представител на социалистическото движение.

„Стотици вече бяха изпратени в затвора Ел Салвадор, а сега Тръмп заплашва да арестува американски граждани и да ги депортира“, добави той.

На 17 април 20-годишният Хуан Карлос Лопес-Гомес бе освободен, след като бе арестуван във Флорида от федерални имиграционни агенти, въпреки че е американски гражданин, роден в страната. Лопес-Гомес обаче не е единственият гражданин на САЩ, който е попаднал под прицела на имиграционната и митническа служба ICE.

Рамиро Мартинес – мексикански имигрант и натурализиран американски гражданин – също бе обграден и задържан от ICE по-рано този месец в Мичиган.

Допълнителни тревоги относно действията на граничните власти при управлението на Тръмп предизвикаха електронни писма, изпратени на 11 април от Министерството на вътрешната сигурност до имигранти, влезли в страната чрез мобилното приложение CBP One. Такива съобщения бяха получени и от американски гражданин, живеещ в Мичиган.

Около 12:30 ч. започна шествието по улица Уест Алеган. Участниците направиха обиколка около сградата на Капитолия, скандирайки срещу настоящата администрация.

„Целта на нашето шествие беше преди всичко да защитим нашата демокрация. Искахме хората да излязат и да изразят недоволството си от случващото се в национален мащаб“, каза Даниел Пфау, 37-годишен доброволец от SAGE. „Надявам се хората да разберат, че това събитие е създадено от народа, за народа. Не ни беше нужна национална организация, която да го ръководи. Ние се появихме и се погрижихме за всичко.“

След шествието редица говорители взеха микрофона, за да споделят тревогите си с присъстващите. Сред тях бяха представители на местната общност, социални активисти и избрани длъжностни лица, които основно говориха срещу насочването на федералното правителство към имигрантите в цялата страна.

„Опитват се да ни разсеят. Искат хората да бъдат разделени. Искат да събудят най-лошите инстинкти в сърцата на мнозина“, заяви щатският представител Джаспър Мартъс (демократ от Флашинг). „Трябва да помислим за всички онези хора, които утре сутрин ще отидат на църква и ще кажат, че са съгласни с депортирането на хора, които са тук незаконно. Аз съм вярващ, но това не е в съзвучие с моята вяра.“

По време на речите бе изразена подкрепа за Килмар Абрего Гарсия – жител на Мериленд, който администрацията на Тръмп по погрешка депортира в родния му Ел Салвадор. Присъстващите скандираха в негова защита и настояха за неговото освобождаване и завръщане в САЩ.

Абрего Гарсия е арестуван на 12 март, докато карал 5-годишния си син към дома им. Агенти на ICE го информирали, че статутът му е променен, въпреки съдебна заповед, която постановява, че е „вероятно“ той да бъде подложен на преследване от банди в Ел Салвадор, ако бъде върнат там.

Въпреки че ICE признава, че депортирането му е резултат от административна грешка, а по-късно Върховният съд на САЩ постановява той да бъде върнат, на 14 април президентът Доналд Тръмп и президентът на Ел Салвадор Найиб Букеле обявяват от Овалния кабинет, че няма да освободят Абрего Гарсия.

Към края на демонстрацията, в близост до Капитолия откъм "Норт Капитол Авеню", поддръжник на Тръмп организира контрапротест, изнасяйки речи и държейки плакат с надпис „Бог постави Тръмп на власт“. Това доведе до напрегнати моменти сред протестиращите, които се приближиха, за да се конфронтират и да спорят с единствения контрапротестиращ.

До края на деня не бяха съобщени случаи на насилие или физически сблъсъци.

