Сенатор постави рекорд с 25-часова реч в Сената: Символ на протест срещу Тръмп

А мериканският сенатор Кори Букър постави рекорд за най-дълга реч, изнасяна някога в Сената, предаде ВВС.

Маратонското му обръщение, което продължи 25 часа и четири минути, беше символичен протест срещу президента Доналд Тръмп. В него демократът от Ню Джърси предупреди за "тежък и неотложен" момент в американската история.

Макар и да не беше флибустер – реч, целяща блокирането или забавянето на законопроект – изказването на Букър забави законодателната дейност в контролираната от републиканците камара. Според правилата за подобни речи ораторът трябва да остане прав и няма право на почивки, дори за посещение на тоалетната.

