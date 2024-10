Камала Харис оповести информация за здравето си

К амала Харис, кандидатката на Демократическата партия за президент на САЩ и настоящ американски вицепрезидент, публикува информация от личния си лекар относно здравословното си състояние, като по този начин се дистанцира от опонента си, републиканеца Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

В документа се казва, че Харис е в добро състояние и е годна да изпълнява президентските задължения.

This is VP Kamala Harris's health report. To summarize, it says: "She possesses the physical and mental resiliency required to successfully execute the duties of the Presidency, to include those as Chief Executive, Head of State and Commander in Chief." pic.twitter.com/Ds1HTtnrZz