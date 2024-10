Барак Обама ще води кампания за Камала Харис

Б ившият президент на САЩ Барак Обама ще води кампания в полза на вицепрезидента и кандидат-президент на Демократическата партия Камала Харис през седмиците преди изборите на 5 ноември, съобщи Ройтерс, позовавайки се на в. „Вашингтон пост“.

Обама ще започне кампанията следващия четвъртък с пътуване до Питсбърг (щата Пенсилвания), съобщи изданието, цитирайки високопоставен представител на щаба на Харис.

