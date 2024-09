"Когато си на прага на смъртта": Камала Харис коментира здравната политика на САЩ

В ицепрезидентката на САЩ Камала Харис, която е претендентка на Демократическата партия за президентските избори на 5 ноември тази година, каза снощи, че се опитва да си издейства втора възможност за участие в предизборни телевизионни дебати с опонента си от Републиканската партия Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Същевременно тя обяви опонента си за заплаха за живота и свободата на американските жени, като предупреди, че той ще продължи да ограничава правото на аборт, ако се завърне в Белия дом, информира Асошиейтед Прес.

"Опитвам се да стигна до още едни дебати. Ще видим", заяви Харис по време на предизборна проява пред около шестстотин души в културния център "Коб Енерджи" в Атланта, щата Джорджия.

Опра Уинфри организира звездна среща с Камала Харис

Единствените досега телевизионни дебати между Харис и бившия американски президент Тръмп бяха на 10 септември в студиото на "Ей Би Си Нюз". Преди това Тръмп имаше дебати в Атланта - в студиото на Си Ен Ен, с президента на САЩ Джо Байдън, който впоследствие се оттегли от кандидатпрезидентската надпревара и бе заменен на претендентската позиция на демократите от Харис.

Предизборната среща на Харис в един от ключовите за предстоящите президентски избори щати дойде дни след информацията на разследващата медия "ПроПублика", че две жени в Джорджия са починали, след като не са получили необходимото лечение след усложнения вследствие на приемането на хапчета за прекъсване на бременността, посочва АП.

'It sells': Trump-defending conservative admits one Harris moment 'will help her' win​ https://t.co/4AdWYUIl2m