Риши Сунак обяви план за справяне с нелегалната миграция

О сновна тема в британския печат e обещанието на премиера Риши Сунак, че в началото на следващата година Лондон ще въведе законова забрана за мигрантите, пристигащи през Ламанша, да остават във Великобритания.

'What I want is a migration system whereby if anybody comes here illegally we have the ability to send them back where they came or a safe alternative.'



Critics have hit back and Rishi Sunak's new five-point plan to tackle immigration.@LouisaJamesITV reports. pic.twitter.com/agmPZJJZ09 — Good Morning Britain (@GMB) December 14, 2022

В статия във в. "Дейли телеграф" Сунак изтъква, че новото законодателство ще даде да се разбере "ясно и недвусмислено", че всеки, който влезе нелегално в Обединеното кралство, ще бъде лишен от правото да остане в страната.

Вчера премиерът представи план от пет точки за справяне с мигрантската криза в Ламанша, който включва ново споразумение за ускорено депортиране на албански мигранти, обещание до края на следващата година да "анулира" 92 601 забавени молби за убежище, както и сформирането на ново подразделение от малки патрулни кораби, което да спре мигрантския поток.

"Стига толкова, трябва да спрем лодките. И ще го направим", пише Сунак в статията си в "Дейли телеграф".

"Несправедливо е хората, които идват тук нелегално, да злоупотребяват с нашата щедрост", категоричен е той.

"Преди всичко е несправедливо спрямо британците, които цял живот са спазвали правилата", пояснява британският премиер и подчертава, че "хората са прави да се ядосват".

"Ако не действаме сега и решително, ситуацията само ще се влошава, защото сме изправени пред глобална миграционна криза, към която остарялата международна рамка за предоставяне на убежище просто е неприложима", пише още Сунак.

Планът на британския премиер предвижда всички мигранти, които прекосяват Ламанша с малки лодки или по други незаконни маршрути, да бъдат задържани и връщани в родните им страни.

Сунак предлага и опцията въпросните лица да бъдат изпращани в "безопасна" трета държава като Руанда, откъдето да подават молбите си за убежище.

Обявяването на плана от пет точки е най-значимата политическа проява на Сунак, откакто през октомври зае премиерския пост, посочва още британското издание.

В момента в Обединеното кралство са подадени около 140 хиляди молби за убежище, които все още не са разгледани, пише в днешния си брой в. "Гардиън".

Те са се натрупали от 2013 г. насам и отговорност за това носят правителството и министерството на вътрешните работи.

Сунак заяви, че "справедливостта" трябва да бъде основен принцип.

Rishi Sunak's migration plan raises big questions https://t.co/XfuSDabOxa — BBC Politics (@BBCPolitics) December 14, 2022

Той обича да изтъква колко толерантна и гостоприемна е Великобритания, но същевременно отказа да обясни какво има предвид с думите си, че съществуващата международна рамка за бежанците е "остаряла".

Освен това Сунак не даде ясни гаранции, че ще се поеме по безопасен и законен път, както и че ще има специални разпоредби по отношение на децата и разделените семейства, заключава изданието.

Според ООН плановете на Риши Сунак нарушават международното право и подриват "хуманитарната традиция" на Великобритания, пише в днешния си брой в. "Индипендънт".

UK PM Rishi Sunak slams illegal migration, stating that "people are right to be angry" about the issue and "it is unfair that people come here illegally." pic.twitter.com/CPGhu2eviK — Forbes (@Forbes) December 13, 2022

Вестникът цитира Джилиан Тригс, високопоставен служител във Върховния комисариат на ООН за бежанците.

"Задържането на търсещите убежище и последващото им депортиране в страните, от които са дошли, или прехвърлянето им в трета държава, би се равнявало на отказ на достъп до системата за убежище на Обединеното кралство", смята Тригс.

"Този подход би отнел достъпа до убежище във Великобритания за всички, с изключение на малцина привилегировани", обяснява тя.

Върховният комисариат предупреждава, че насилственото депортиране на търсещи убежище обратно в страните, от които са дошли, "би подронило глобалната система за бежанците и би представлявало нарушение на международното право".

В днешния си брой в. "Морнинг стар" отделя внимание на реакцията на някои правозащитници.

Тим Наор Хилтън, който оглавява организацията "Действие за бежанците", предупреждава, че "депортирането на хора въз основа на необмислени и неверни предположения за тяхната националност, ще доведе до много жертви и ще изправи бежанците пред опасността от експлоатация".

"Изказванията за спиране на пресичането на Ламанша с малки лодки не са нещо ново и няма да имат никакъв ефект.

За да приложи предложените от Сунак планове, Великобритания ще трябва да се откаже от спазването на международните договори за бежанците и зачитането на правата на човека", казва Клеър Моузли, основателка на организацията "Грижа за Кале" (Care4Calais).

It is both appalling and grotesque that our government is basing policies that should protect the lives of vulnerable people on misinformation and misdirection. https://t.co/qT3OH468AZ — Care4Calais (@Care4Calais) December 13, 2022

Лидерът на лейбъристите сър Киър Стармър обвини Сунак, че продължава по стъпките на предшествениците си от Консервативната партия, които обещаха да спрат притока на бежанци и че плановете му се базират на "неработещи трикове".