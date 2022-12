Германия и Швейцария обединяват сили срещу нелегалната миграция

Г ермания и Швейцария възнамеряват да засилят полицейския контрол по общата си граница, за да се борят с нелегалната миграция, предаде ДПА.

Това заявиха в Берлин германската вътрешна министърка Нанси Фезер и швейцарската министърка на правосъдието и полицията Карин Келер-Зутер.

"Проблемите с миграцията не се решават на национално, а на европейско ниво", каза Фезер на съвместна пресконференция с Келер-Зутер.

Близкото сътрудничество е важно, за да се постигне по-бързо депортиране на лица, които нямат право да кандидатстват за убежище, изтъкна Келер-Зутер. "Искаме да спрем натоварването на нашата система за даване на убежище от хора, които нямат нужда от закрила", каза още тя.

