Джорджа Мелони: Миграционната политика на ЕС е неефективна

"Европейският съюз трябва да положи по-сериозни усилия, за да предпази границите си и да предотврати отплаването на мигрантските лодки от бреговете на Северна Африка,", заяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс.

Мелони говори пред италианския парламент преди срещата на върха на ЕС, която ще се проведе по-късно тази седмица.

Италия се зарече да възприеме твърд подход към имиграцията, но в неделя допусна до свои пристанища два спасителни кораба на неправителствени организации с повече от 500 мигранти на борда.

Днес Мелони заяви пред депутатите, че политиката на евросъюза за преместване на мигранти е неефективна за Италия, която е поела прекалено тежък товар.

"Не мисля, че решението е в това Италия да бъде единственото пристанище в ЕС, на което мигрантите да слизат, а след това от всеки 100 000 души, които пристигат, другите страни да приемат по 30", заяви италианската премиерка.

Тя посочи, че страната ѝ е принудена сама да се нагърбва с това, което другите не желаят.

Италия обаче не е единствената страна в ЕС, която е подложена на мигрантски натиск, отбелязва Ройтерс.

Според данни на "Евростат" само през септември Франция е приела около 15 000 лица, търсещи убежище, Германия – почти 21 000, Австрия – около 15 700, Испания – над 11 000, докато в Италия те са 8500.

Напрежението между Рим и Париж се изостри през последния месец, след като Франция прие спасителен кораб с над 230 мигранти на борда, който Италия отказа да допусне до пристанищата си.

Тази година мигрантите, пристигнали по море в Италия, са повече от 98 000, а регистрираните през същия период на миналата година са 63 000, сочат данни на италианското вътрешно министерство.

Some of the 261 migrants who reached Bari, Italy, on Sunday were in poor health and needed to be hospitalized.



A nurse on board the rescue vessel Humanity1 said a few passengers rescued off Libya's coast were in "terrible medical conditions".https://t.co/vNUYxN6SPp