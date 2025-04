Посланичката на САЩ в Украйна напуска

П осланичката на САЩ в Украйна Бриджит Бринк се оттегля от поста си, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от "Ройтерс". Това увеличава несигурността в отношенията между Вашингтон и Киев.

"Посланик Бринк се оттегля от поста си. Тя беше посланик там в продължение на три години - това е дълъг период от време в една военна зона", заяви говорител на Държавния департамент.

Бринк бе номинирана от президента Джо Байдън и заема поста от 2022 година. Според източниците на "Ройтерс" тя напуска по собствено желание.

Бринк ще се нареди сред най-високопоставените дипломати, напуснали след 20 януари, когато президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност в САЩ. В момента администрацията на Тръмп се опитва да договори руско-украинско споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Повечето професионални служители в дипломатическата служба на САЩ продължават да работят, независимо от смяната на президентските администрации.

Бринк неотдавна беше подложена на критики в Украйна заради реакцията си на руския ракетен удар по детска площадка в родния град на президента Володимир Зеленски - Кривой Рог, при който загинаха 11 възрастни и 9 деца. Тя писа в X за удара, но не спомена Русия.

На свой ред Зеленски разкритикува посолството на САЩ, като определи реакцията като "изненадващо разочароваща".

"Толкова силна държава, толкова силен народ и все пак толкова слаба реакция. Те се страхуват дори да произнесат думата "руска", когато говорят за ракета, убила деца", заяви Зеленски.

