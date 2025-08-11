Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

С офийската районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу 21-годишен мъж за нападение с нож над друг мъж в столицата.

На 11 август наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Инцидентът е станал на 2 август вечерта пред денонощен магазин. Според данните от разследването, обвиняемият е нанесъл удар с нож в областта на гърдите на пострадалия, като му е причинил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, като предвиденото наказание е „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан и е задържан за срок до 72 часа, тъй като съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.