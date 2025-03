Тип 054B: Какво знаем за новия военен кораб на Китай

К итайските военноморски сили пуснаха в експлоатация първата си стелт фрегата от ново поколение - тип 054B, за която се твърди, че има „големи възможности“ за водене на бойни операции.

Китай пусна в експлоатация модерна хибридна подводница

Защо това е важно

Според последния доклад на Пентагона за оценка на китайската военна мощ, в края на 2023 г. Китай разполага с най-големия флот в света по брой на корпусите - над 370 кораба и подводници, включително флот от 40 фрегати тип 054А (предшественик на тип 054B).

Китай продължава да строи военни кораби, за да оспори военноморското господство на Америка в западната част на Тихия океан. Миналия месец той пусна по вода първия си десантен кораб от ново поколение, оборудван със система за катапултиране, която поддържа летателните операции на самолети с фиксирани крила.

Обезпокоително присъствие на руска подводница в Южнокитайско море

Какво трябва да знаете

CNS Luohe, първият кораб от тип 054B, който има номер на корпуса „545“, е въведен в експлоатация във военното пристанище в Циндао, в източната китайска провинция Шандун. Новият военен кораб е с водоизместимост 5000 тона и е кръстен на град в провинция Хенан.

Независимо разработеният Luohe „може да се похвали с постижения в областта на технологията „стелт“, системите за бойно управление и интегрирането на огневата мощ“, се казва в доклада на китайската държавна информационна агенция Синхуа, което значително ще подобри цялостната ефективност на бойния кораб.

През август 2023 г. китайското министерство на отбраната потвърди пускането на Luohe по вода, заявявайки, че разработването на ключови бойни кораби е „нормално споразумение“, което отговаря на изискванията на Пекин за национална сигурност и е в съответствие с целите на развитието на военноморските сили.

Според Алекс Лък, базиран в Австралия морски анализатор, който пише за специализираното издание Naval News, се предполага, че тип 054B има 32 клетъчни ракетни пускови установки за изстрелване на противовъздушни и противолодъчни оръжия, в допълнение към осем пускови установки за противокорабни ракети.

Що се отнася до технологията „стелт“, която прави бойния кораб по-малко видим за откриване, той има намаляване на радарната сигнатура по целия си корпус, обясни Люк. Една от забележителните характеристики е капакът на носовата котва, който не е виждан при предишни китайски военни кораби.

Освен „Луохе“, вторият тип 054B, който е с номер на корпуса „555“, завърши морските си изпитания миналата година, според Лук. Китай строи и модифициран вариант на тип 054A, известен като тип 054AG, който има по-голяма полетна палуба, за да поддържа операции с хеликоптери.

