Китай пусна в експлоатация модерна хибридна подводница

К итай наскоро пусна в експлоатация това, което може да бъде най-модерната му дизелово-електрическа подводница, това сочи доклад, цитиран от Newsweek.

Китай продължава да разширява своя подводен флот.

Naval News разпространи информацията, но не бяха направени официални съобщения от министерството на отбраната или флота на страната. В доклада се казва, че подводницата може да бъде нов вариант на Type 039A/B/C, известен също като Yuan-class според терминологията на НАТО.

В службата на китайския флот има 48 дизелово-електрически подводници и почти половината от тях (21) принадлежат към 3600-тонния тип 039A/B, според доклад, публикуван миналата година от Министерството на отбраната на САЩ. Настоящият вариант, Type 039C, има платно със скрит дизайн.

Новата подводница беше пусната през април в корабостроителницата Wuchang в централен Китай. Тя беше забелязана от бивш служител на ВМС на САЩ и анализатор на отбраната Том Шугарт, който каза през юли, че подводницата може да има X-образна кърма, която „не е виждал преди на никоя китайска подводница“.

Н.И. Сътън, анализатор по морска сигурност, който пише за Naval News, отбеляза, че предната част на новата подводница е подобна на съществуващия вариант на клас Yuan по отношение на пропорциите. Това показва, че техните предни корпуси, където са разположени сонарните и торпедните функции, са сходни по дизайн.

