Какво трябва да знаем за новия вариант на COVID-19

Н овият вариант на COVID-19, става известен в САЩ, тъй като сезонът на зимните заболявания наближава своя пик: JN.1, още един подвариант на Omicron.

JN.1 беше открит за първи път в САЩ през септември, но в началото се разпространяваше бавно. През последните седмици обаче той представлява нарастващ процент тестови проби, секвенирани от лаборатории, свързани с Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ, надхвърляйки 20% през двуседмичния период, приключващ на 9 декември. Според някои прогнози той ще бъде отговорен за поне половината от новите инфекции в САЩ преди края на декември.

Ето какво трябва да знаете за JN.1:

JN.1 е тясно свързан с BA.2.86, наследник на Omicron, който за първи път се появи в САЩ през лятото. Двата варианта са почти идентични, с изключение на една разлика в техните шипове протеини, частта от вируса, която му позволява да нахлуе в човешките клетки.

Фактът, че JN.1 е отговорен за нарастваща част от инфекциите, предполага, че той е или по-заразен, или по-добре преодолява имунната защита на тялото ни, отколкото предишните повторения на вируса. Но няма доказателства, че причинява по-тежко заболяване. Световната здравна организация (СЗО) не е обозначила JN.1 като опасен вариант, т.е. нов щам на вируса SARS-CoV-2 с потенциал за повишена тежест; намалена ефективност на ваксината; или значително въздействие върху предоставянето на здравни грижи.

Първичните симптоми вероятно ще бъдат същите като тези от предишните варианти: възпалено или дразнещо гърло, умора, главоболие, кашлица и треска.

Dr @mvankerkhove talks about the current surge in respiratory diseases #COVID19 and JN.1 subvariant.



WHO continues to assess the situation. Follow WHO's public health advice to keep your families and friends safe during this holiday season. pic.twitter.com/HvAZVMMN49