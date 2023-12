Какво знаем за китайската пневмония и какви са симптомите ѝ

Б олниците в Китай са препълнени от случаи на респираторни заболявания и болни деца, оплакващи се от симптоми, подобни на пневмония, което доведе до засилен контрол от страна на Световната здравна организация ( СЗО ).

Доц. Кунчев разкри застрашена ли е Европа от респираторното заболяване в Китай

Респираторното заболяване е причинено от известни патогени и няма признаци за нови инфекциозни заболявания, каза китайското здравно министерство, докато страната се подготвя за първата си зима след премахването на ограниченията за COVID-19.

China pneumonia outbreak: What we know about respiratory illness outbreak ‘overwhelming’ hospitalshttps://t.co/wAw89300Nh — USPRONEWS (@butt_anas001) December 4, 2023

Има увеличение на случаите, свързани с вируси като грип, риновируси, респираторен синцитиален вирус или RSV, аденовирус, както и бактерии като Mycoplasma pneumoniae, се казва в изявление на министерството.

Увеличаването на подобните на пневмония случаи в Китай се превърна в глобален проблем през последните две седмици. Няколко страни от Южна Азия, като Индия, Тайван, Сингапур и други, повишиха нивата на наблюдение и засилиха мерките.

Това също така накара няколко републикански сенатори в САЩ да призоват Джо Байдън да наложи ограничения за пътуване с Китай.

Скокът в случаите изглежда се дължи на заразяване на деца с патогени, от които две години ограничения на COVID-19 ги ​​държаха далеч. Инфекциите с Mycoplasma pneumoniae се наблюдават предимно при деца на възраст от 5 до 14 години.

Китайското министерство на здравеопазването поиска от местните власти да увеличат броя на клиниките за лечение на треска и призова хората да носят маски, за да спрат разпространението на болестите.

What we know about respiratory illness outbreak ‘overwhelming’ China’s hospitals https://t.co/Bjviyorvlh — Humanitarian Eyes (@Humanity_WW) November 29, 2023

Миналата седмица най-голямата педиатрична болница в близкия Тиендзин е приела повече от 13 000 деца в своите амбулаторни и спешни отделения. Длъжностните лица твърдят, че големият брой пациенти не е претоварил болниците в страната, противно на съобщенията в местните медии.

Националната здравна комисия на Китай също предупреди, че разпространението на няколко патогена може да се превърне в голяма епидемия между тази зима и следващата пролет.

Световният здравен орган също така заяви в сряда, че засега не е ясна каквато и да е връзка между групи от недиагностицирана пневмония и нарастване на респираторните инфекции.

What is mycoplasma pneumonia, the illness driving an outbreak in Ohio?



China and Denmark have also reported outbreaks of mycoplasma pneumonia, a respiratory illness caused by bacteria. https://t.co/ebrGqYst7x — NBC News (@NBCNews) December 1, 2023

Какво се е случи досега?

Северен Китай отчита увеличение на „грипоподобните заболявания“ от средата на октомври в сравнение със същия период през предходните три години, според СЗО.

На 21 ноември обществената система за наблюдение на заболяванията ProMED издаде уведомление за съобщения за „недиагностицирана пневмония“. ProMED, която се управлява от здравни експерти, по-рано през 2019 г. вдигна тревога за вируса, който причинява COVID-19.

„С избухването на пневмония в Китай детските болници в Пекин, Ляонин и други места бяха препълнени с болни деца, а училищата и класовете бяха на ръба на спирането“, каза ProMED, като цитира доклад на FTV News.

„Изобщо не е ясно кога е започнала тази епидемия, тъй като би било необичайно толкова много деца да бъдат засегнати толкова бързо."

Какви са симптомите?

Според китайските здравни власти огнището може да е свързано с Mycoplasma pneumoniae, известна още като „ходеща пневмония“, често срещана бактериална инфекция, която обикновено засяга деца и циркулира от май.

Симптомите включват възпалено гърло, умора и продължителна кашлица, която може да продължи седмици или месеци. В тежки случаи това може в крайна сметка да се влоши до пневмония.

Повечето от заразените деца не кашлят и нямат симптоми. Те просто имат висока температура (треска) и много от тях развиват белодробни възли.

„Фактът, че само децата са засегнати, предполага, че това най-вероятно е съществуващ патоген“, каза Джин Донг-ян, професор в университета в Хонконг.

„Ако това е нов патоген, той би трябвало да засяга най-вече възрастните. Изглежда, че е нещо, с което възрастните са свикнали.“

Въпреки това Mycoplasma вече е предизвиквала епидемии в Китай на всеки две до четири години, като последният процент на положителност в Пекин е 40 процента - около 1,3 пъти по-висок от пика си през 2019 г.

"No New Infectious Diseases Found": China Amid Surge In Respiratory Illness https://t.co/Dq7pwiaHnR pic.twitter.com/3V5ZUIu4s6 — NDTV (@ndtv) December 2, 2023

Колко заразно е заболяването?

Брус Томпсън, ръководител на Мелбърнското училище по здравни науки към Мелбърнския университет, каза пред Ройтерс, че много предварителни данни предполагат, че няма нищо необичайно.

„На този етап нищо не подсказва, че това може да е нов вариант на Covid“, каза той.

„Едно нещо, което трябва да отбележим, е, че можем да бъдем спокойни, че процесите на наблюдение работят, което е много добро нещо.“

СЗО предложи на хората в Китай да се ваксинират, да се изолират, ако се чувстват зле, да носят маски, ако е необходимо, и да получат медицинска помощ.

„Докато СЗО търси тази допълнителна информация, ние препоръчваме на хората в Китай да следват мерки за намаляване на риска от респираторни заболявания“, каза агенцията.

Какво казват учените?

Марион Купманс, холандски вирусолог, каза, че трябва да има „повече информация, особено диагностична информация“.

„Предизвикателството е да разпознаем огнищата и да определим причината“, каза Дейвид Хейман от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Той посочи, че вероятно има предпоставка за сезонни респираторни инфекции.

„Няма да натискам пандемичния паник бутон въз основа на това, което знаем досега, но ще бъда много нетърпелив да видя отговора на СЗО от Китай и да видя оценката на СЗО след това“, каза Брайън Макклоски, публичен здравен експерт, който съветваше и СЗО относно пандемията.

„Това, което виждаме, е системата на международните здравни правила на СЗО в действие“, каза той, имайки предвид правилата, уреждащи как държавите работят със СЗО при потенциални огнища.

Uganda’s @MinofHealthUG has said it is closely monitoring the situation in China following the outbreak of another respiratory illness affecting mostly children in the Asian country.#NexusMediaUG pic.twitter.com/g2tQ4usTVc — Nexus Media (@NexusMediaUg) December 5, 2023

Държавите, които вдигат тревога

Въпреки продължаващите уверения на Китай, страните в Азия, включително Индия, Тайван, Тайланд и Непал, са нащрек или засилват наблюдението в подготовка за възможно нарастване на респираторните заболявания при хората.

Петима американски републикански сенатори, водени от Марко Рубио, също поискаха от администрацията на Байдън да забрани пътуванията с Китай.

„Трябва незабавно да ограничим пътуването между Съединените щати и Китай, докато не разберем повече за опасностите, породени от това ново заболяване“, се казва в писмото, подписано от г-н Рубио, най-добрият републиканец в комисията по разузнаване на Сената.

Представител на администрацията на Байдън каза, че САЩ следят отблизо нарастването на респираторните заболявания в Китай, но добави, че „виждаме сезонни тенденции. Нищо не изглежда необичайно”.

„В момента няма индикации, че има връзка между хората, които търсят помощ в спешните отделения на САЩ, и избухването на респираторни заболявания в Китай“, добави служителят.

Американските здравни служители наблюдават отблизо епидемия от пневмония, засягаща деца в окръг Охайо, като подчертават, че епидемията изглежда е причинена от добре известни патогени и не е свързана с клъстери от пневмония, докладвани в Китай и части от Европа.

Още по темата:

Бум на респираторно болни деца в Китай: Болниците в Пекин са претъпкани

Китай отрече нов вирус да причинява бума на заразени

Респираторно заболяване и огнища на пневмония при деца в Китай, СЗО иска информация