Какво става в Курск, ожесточени сражения, украинците се насочват към Коренево

В ъоръжените сили на Украйна продължават да настъпват в руската Курската област, като са превзели още четири населени места, съобщава в X военният анализатор на германския вестник „Билд” Юлиан Рьопке. Той е проучил видеозаписи от боевете.

Една седмица след началото на офанзивата си в западната руска Курска област украинската армия напълно контролира Суджа. Въпреки че почти няма разрушения, градът изглежда пуст.

Украйна взе 100 военнопленници, свали руски Су-34

Междувременно, на около 20 километра южно от Суджа се водят тежки боеве. Биещите се за Русия чеченци от специалната част „Ахмат” се опитват да контраатакуват.

Те са започнали и контраофанзива източно от Суджа, но не са достигали по-близо от 6 километра от града, посочва Рьопке в „Билд”.

Бойци, верни на Кадиров, са заловени от Украйна

Друго видео показва украинска офанзива към областния център Коренево, на около 30 километра на север от Суджа.

Украински механизирани части се придвижват юг и на изток от Коренево.

Украинците са превзели и Кругленкое. Войници от 72-ра и 79-а украински бригади са навлезели в Камишное, където се водят ожесточени улични сражения. Преди това са превзели Борки, Крупец и Спалное.

При настъплението си украинската армия понася и загуби. Видео показва заловен при руска атака от засада украински бронетранспортьор „Страйкър”. Част от екипажа му е убит, а друга част е пленен.

"Ние сме в настъпление": Украински войници навлизат в Русия

Машината е на 82-ра десантно-щурмова украинска бригада. Според Рьопке пленяването ѝ се дължи на изключително рискованата стратегия на Украйна, която е изпратила малки маневрени бронирани части едновременно към 50 селища в Курска област.

Руското министерство на отбраната пък публикува видео с друг украински „Страйкър”, унищожен от дрон-камикадзе. Оттам съобщават и за сблъсъци с украински части при Скрилевка, Левшинки, Семеновка, Алексеевски, Камишное и Мартиновка в Курска област.

#NewsMap

The Ukrainian army captured Cherkasskaya Konopel'ka in Russia's Kursk oblast, acc. to multiple Russian sources.

The capture also makes sense as Plekhovo, Kurilovka & Dmitriukov around it are visually confirmed under Ukr. control. Ulanok remains Russian-held for now. pic.twitter.com/wjuhXbrQN6