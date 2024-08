Украйна взе 100 военнопленници, свали руски Су-34

В исшият командир на Украйна съобщава, че в Курск са заловени 100 руски военнопленници.

(Във видеото: Украйна контролира около 1000 квадратни километра от руската Курска област)

На кадри, публикувани в социалните медии на украинския президент, се вижда как Олександър Сирски съобщава на Володимир Зеленски за новината чрез видеовръзка.

Зеленски казва, че силите на Киев продължават да напредват в граничния регион и от началото на деня са се придвижили напред с един до два километра в различни посоки.

Офанзивата в Русия ще „ускори завръщането на нашите момчета и момичета у дома“, каза той.

Украинските военни твърдят, че са унищожили руски изтребител над Курск.

Генералният щаб заяви, че самолетът Су-34 е бил унищожен по време на бойна мисия в руския граничен район през нощта.

🇺🇦 Defense forces destroyed the enemy Su-34 aircraft. The sky over the Kursk region became clearer — @CinC_AFU pic.twitter.com/eUZHtiBnr0