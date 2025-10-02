Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Д ва самолета, експлоатирани от дъщерно дружество на Delta, се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщиха местните летищни власти и авиокомпанията.

Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.

Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“, добавиха те. Delta съобщи за едно леко нараняване на стюардеса, предаде АФП.

Властите заявиха, че операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.

Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще „работи с всички съответни власти, за да преразгледа“ мерките за безопасност след това, което описа като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“.

Позовавайки се на предварителна информация, Delta каза, че крилото на самолета, който се движеше по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е „докоснало фюзелажа на пристигащия самолет“.

Двата самолета са имали общо 93 пътници и членове на екипажа на борда, добави Delta.