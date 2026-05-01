Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания

1 май 2026, 15:50
Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул
Източник: AP/БТА

Д о сблъсъци с полицията и задържане на десетки хора се стигна при демонстрации по случай Първи май в истанбулските райони „Бешикташ“ и „Меджидиекьой“ днес, като на места полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу събралото се множество, съобщава в. „Биргюн“. 

По информация на медията общо 57 членове на турската лява Партия за народно освобождение са били задържани от полицията при опит да проведат шествия в района на площад „Таксим“ и в намиращия се в близост истанбулски район „Меджидиекьой“. Кадри от опита за провеждане на шествие в района на площад „Таксим“ и от сблъсъците с полицията в Меджидиекьой бяха споделени от „Биргюн“ в профила на медията в X. 

Сблъсъци и арести в Истанбул заради 1 май

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания, пресконференции и шествия по случай Първи май, като същевременно в района на площад „Таксим“ бяха въведени сериозни транспортни ограничения. Полицейското присъствие в района днес е засилено, а на много места са разположени метални заграждения, които ограничават придвижването, отбелязва „Биргюн“.

По информация на „Хаберлер“ при сблъсъците между полиция и протестиращи в „Меджидиекьой“ полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращите, като сред обгазените е бил и председателят на Турската работническа партия (ТРП) Еркан Баш. По данни на медията при опита за провеждане на протестно шествие в „Меджидиекьой“ са задържани близо 100 протестиращи.

Си Ен Ен Тюрк съобщава, че при отделна демонстрация по случай 1 май група от 40 протестиращи е опитала да затвори движението от европейската страна на намиращия се над Босфора "Мост на мъчениците от 15 юли". Полицията се е намесила своевременно и е задържала протестиращите, като заради това в района временно се е образувало задръстване. 

136 арестувани по време на сблъсъци в Истанбул

Протестни демонстрации по случай Първи май са проведени и в други градове на страната. По информация на „Биргюн“ хиляди хора са участвали в шествие в Анкара, носейки плакати с надписи „Ще изпратим децата си в университет, не в затвора" и „Ние сме журналистите на народа, не на двореца" и пеейки песни. С две масови шествия, организирани от различни синдикални организации, е отбелязан 1 май и в Измир. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Първи май Истанбул Протести
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пожар пламна в голям столичен мол

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

