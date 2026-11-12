Парите ни

Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът

За месец А-95 е поевтинял с 11 евроцента за литър, а дизелът вече струва средно 1,87 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 ноември 2026, 14:14
Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът
Източник: istock

 

Цените на горивата в България продължават да се понижават, като най-осезаем е спадът при бензина. Масовият А-95 вече струва средно 1,55 евро за литър, а дизелът - 1,87 евро, показват актуалните данни на платформата Fuelo към 12 ноември.

Само за последния месец бензинът А-95 е поевтинял с 11 евроцента за литър. На 13 октомври средната му цена е била 1,66 евро, докато сега е 1,55 евро. Това е намаление с около 6,6%.

При дизела движението е по-различно. В средата на октомври цената му е била 1,89 евро, след което се е повишила до 1,92 евро в началото на ноември. Оттогава започва понижение и към 12 ноември средната цена вече е 1,87 евро за литър.

Къде горивата са най-евтини?

Разликите между отделните вериги остават значителни.

Според данните на Fuelo при „Еко Петрол“ бензин А-95 се предлага средно за 1,48 евро за литър, при „Круиз“ за 1,50 евро, а при Dieselор за 1,51 евро.

Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват

При „Лукойл“ и OMV средната цена е 1,55 евро, при Petrol и Shell - 1,56 евро, а при ЕКО - 1,57 евро за литър.

При дизела най-ниските средни цени сред посочените вериги са 1,81 евро при „Еко Петрол“, 1,82 евро при Dieselор и 1,83 евро при „Круиз“.

Колко спестяваме при зареждане?

Понижението вече се усеща при зареждането на един резервоар.

На 13 октомври 50 литра бензин А-95 са стрували средно 83 евро. Сега същото количество излиза 77,50 евро, или с 5,50 евро по-малко.

Ако автомобилът се зарежда на бензиностанция с цена от 1,48 евро за литър, сметката за 50 литра пада до 74 евро.

При дизела зареждането на 50 литра по сегашната средна цена от 1,87 евро струва 93,50 евро. В началото на ноември, когато цената е достигала 1,92 евро, същото количество е струвало 96 евро.

Бензинът поскъпна с 10 евроцента за месец, но цените вече отстъпват

Поевтиняват и премиум горивата

Спад има и при по-скъпите видове горива.

Бензин А-100 е поевтинял от 1,88 евро за литър в средата на октомври до 1,79 евро към 12 ноември. Това е намаление с 9 евроцента.

При премиум дизела цената е спаднала от 2,14 евро в началото на ноември до 2,10 евро за литър.

Какво се случва с петрола?

Поевтиняването на горивата у нас съвпада със спада на международните петролни котировки.

На 12 ноември сортът „Брент“ се търгува около 92 долара за барел. Международните цени остават под натиск заради увеличаващото се производство и опасенията от свръхпредлагане, съобщава Reuters.

Промените в цената на суровия петрол обаче не се отразяват веднага и в същия размер на бензиностанциите. Значение имат и котировките на готовите горива, валутните курсове, наличните запаси и разходите за транспорт и дистрибуция.

Автор: Маргарита Костадинова
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