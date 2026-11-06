Свят

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Василена Василева Василена Василева

6 ноември 2026, 16:37
Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

Кремъл отправи остра критика към европейските държави, обвинявайки ги в неспособност да определят единен представител за евентуални бъдещи преговори за сигурността на континента. Въпреки това, Москва признава, че участието на Европа в подобен диалог ще бъде неизбежно.

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност. Контекстът се допълва и от коментар на американския президент Доналд Тръмп от 5 ноември за потенциално „голямо споразумение“, което „може да обхване цяла Европа“, както съобщават БГНЕС и BTA World.

Липса на единна европейска позиция

В отговор на въпрос каква роля би могла да играе Европа, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че макар европейското участие да е необходимо, до момента не е постигната нужната координация. „Що се отнася до каквито и да било предложения от европейците, не сме получавали такива. Не сме запознати с никакви“, каза Песков пред журналисти по време на конферентен разговор.

Според него, когато започнат преговори за взаимни гаранции за сигурност между Русия и Украйна, дискусията неминуемо ще се насочи към бъдещата система за сигурност в Европа. „Разбира се, на определен етап това ще бъде невъзможно без европейците“, добави говорителят.

Той обаче подчерта усещането на Москва за липса на инициатива от европейска страна. „Следователно ще бъдат необходими разговори с европейците. Но както виждаме, те все още дори не са успели да решат кой може да говори от тяхно име. Така че от тяхна страна наблюдаваме продължителна нерешителност и нежелание“, заключи Песков.

Положителна оценка за хуманитарна инициатива

Наред с критиките по стратегическите въпроси, говорителят на Кремъл коментира и друг дипломатически канал. Според информация, цитирана от BTA, която се позовава на Ройтерс, Песков е дал положителна оценка на среща в Белия дом, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Срещата е била посветена на договореното с нейно посредничество шестдневно примирие в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. На събитието в четвъртък са присъствали както руски, така и украински представители. „Това беше много положителна среща, а най-важното е, че се запазват положителните перспективи и готовността за продължаване на подобна хуманитарна дейност“, заяви Песков.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Кремъл Европейска сигурност Преговори за сигурност Дмитрий Песков Отношения Русия-ЕС Критика към Европа Гаранции за сигурност Украйна Липса на единство Хуманитарна инициатива
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