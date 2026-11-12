Огромен интерес: Бизнесът поиска пет пъти повече пари за зелени технологии

Близо 2000 български компании са кандидатствали за европейско финансиране, за да въведат зелени технологии в производството си. Заявената от тях безвъзмездна помощ надхвърля 450 млн. евро, докато наличният бюджет е близо 83 млн. евро. Това означава, че поисканите средства са над пет пъти повече от предвиденото финансиране.

Данните са на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Кандидатстването по процедурата „Въвеждане на зелени технологии в МСП“, част от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, приключи на 10 ноември.

Мярката е насочена към микро-, малките и средните предприятия, които искат да модернизират производството си, да използват по-ефективно ресурсите и да намалят отпадъците.

Стартитат процедура за въвеждане на зелени технологии в българския бизнес

До 450 000 евро за нови машини и технологии

Компаниите с одобрени проекти ще могат да получат безвъзмездна помощ от 77 000 до 450 000 евро. Конкретният размер зависи от категорията на предприятието и избрания режим на помощ.

Финансирането може да се използва за закупуване на нови машини, производствени съоръжения и софтуер, необходими за въвеждането на зелени технологии.

Допустими са и инвестиции в патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии.

Програмата предвижда средства и за услуги, свързани с изпълнението на екологични стандарти, включително изискванията за Екомаркировката на Европейския съюз.

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Кога ще стане ясно кои фирми получават финансиране?

Оценката на подадените проектни предложения трябва да започне до края на ноември. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на ИА „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

От агенцията посочват, че големият брой кандидатури показва интереса на българските предприятия към екологични решения, кръгови производствени модели и по-ефективно използване на ресурсите.

Според официалните данни от 2023 г. досега по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са подкрепени близо 7000 фирми, а подадените проекти надхвърлят 13 000.

Инвестираните средства за модернизация и развитие на българския бизнес през настоящия програмен период достигат близо 508 млн. евро.