Важна стъпка за пътуващите: ЕК започна преговори за премахване на роуминга със Западните Балкани

Е вропейската комисия започна преговори с шестте партньорки от Западните Балкани за включването им в европейската схема "Роуминг като у дома", която ще позволи на гражданите да използват мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси.

Преговорите обхващат Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Инициативата беше обявена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в региона през октомври.

The @EU_Commission has opened negotiations with 🇦🇱🇧🇦🇽🇰🇲🇪🇲🇰 and 🇷🇸 on joining the EU roaming area. Once the agreements are finalised and partners align with EU roaming rules, #RoamLikeAtHome could extend to the Western Balkans. Learn more: https://t.co/8ZAcOSYF1M https://t.co/mKxXa6ff2n — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) November 6, 2026

След присъединяването към схемата гражданите на Западните Балкани ще могат да провеждат телефонни разговори, да изпращат SMS съобщения и да използват мобилен интернет в държавите от ЕС по условията на националните си абонаментни планове. Същите правила ще важат и за европейските граждани, пътуващи в региона.

За разширяването на схемата е необходимо сключване на споразумения с всяка от страните и пълно привеждане на националното им законодателство в съответствие с правилата на ЕС за роуминг. След това Европейската комисия ще поиска от Съвета на ЕС да одобри включването им в общата система.

Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани

Съветът на ЕС даде зелена светлина за започване на преговорите през юни 2026 г.

От Европейската комисия все още не посочват краен срок за приключване на преговорите и конкретна дата, от която премахването на допълнителните такси ще влезе в сила. Очаква се бъдещите споразумения да бъдат обвързани със съществуващите споразумения за стабилизиране и асоцииране между ЕС и страните от региона.