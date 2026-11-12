Плуване, уроци, зъболекар: За какво ще връщат данъци на родители

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Таксите за плуване, футбол, тенис, езикови курсове и частни уроци ще могат да намаляват данъците на родителите. Това предвижда новото данъчно облекчение за детско развитие, одобрено на първо четене от парламента.

Предложението обхваща три основни групи разходи за деца под 18 години - спортни, образователни и здравни дейности. Предвижда се да се признават не само таксите за занимания, но и определени покупки, свързани с тях.

Кои спортни занимания попадат в облекчението?

Законопроектът предвижда да се признават разходи за обучение по различни спортове, тренировки, състезателна дейност и организирани занимания с физически упражнения.

Сред възможните разходи са:

Такси за плуване и уроци по плуване;

Месечни такси за футболни школи;

Тренировки по тенис;

Занимания по гимнастика;

Уроци по танци, когато отговарят на законовото определение за спортна дейност;

Спортни лагери и състезания, ако съответните разходи попадат в допустимите категории.

Предвижда се облекчението да обхваща и спортна екипировка и оборудване, когато са непосредствено предназначени за съответната спортна дейност.

До 1500 евро по-малко данък за родители

Има обаче изисквания към организаторите. Спортните услуги трябва да се предоставят от допустимите по закон лица и организации, сред които спортни клубове, училища, детски градини, спортно-педагогически кадри, регистрирани търговци и самоосигуряващи се лица.

А частните уроци и езиковите курсове?

Втората група включва разходи за образование и допълнителни занимания за придобиване на знания и умения.

Според предложените текстове родителите ще могат да ползват облекчението за:

Езикови курсове;

Частни уроци;

Допълнително обучение;

Организирани образователни занимания;

Дейности за придобиване на нови знания и умения.

Това означава, че разходите за обучение извън задължителните училищни часове също могат да бъдат включени, стига да отговарят на законовите условия и да са документирани.

Ще се признават ли медицинските разходи?

Да. Третата група обхваща здравни дейности и услуги за деца под 18 години.

Законопроектът предвижда да се включват медицински прегледи, лечение, дентални услуги, както и определени здравни изделия и консумативи.

Тук също ще има условия за допустимост на разходите. Не всяка покупка, свързана със здравето на детето, автоматично ще дава право на данъчно облекчение.

Ще трябва ли родителите да пазят касовите бележки?

Според първоначалните текстове родителите ще трябва да доказват както направения разход, така и плащането.

За целта ще се изискват документи за закупената стока или извършената услуга, както и фискален бон, разписка, банково извлечение или друг платежен документ.

Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

Документите ще трябва да се съхраняват, за да могат да бъдат представени при евентуална проверка от Националната агенция за приходите.

Предвидено е и ограничение - облекчението няма да може да се ползва за услуги, предоставени от свързано с родителя лице.

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Колко ще могат да спестят родителите?

Новото данъчно облекчение за детско развитие предвижда приспадане от годишната данъчна основа на до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца.

При 10% данък върху доходите това означава възможност за намаляване на дължимия данък съответно с до 200, 400 или 600 евро годишно, при наличие на достатъчно допустими разходи и изпълнени законови условия.

Работещите на трудов договор ще могат да заявяват облекчението чрез работодателя при годишното преизчисляване на данъка, а останалите родители, които подават годишна данъчна декларация, ще могат да го ползват чрез НАП.

Промените са приети само на първо четене. Предстои окончателното им гласуване, като допустимите разходи и изискванията към документите могат да бъдат променени.