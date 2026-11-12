Нови подробности за убийството на Илиян Филипов - втория обвиняем е помагал на Мегеров

Втори обвиняем е задържан за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, като според прокуратурата е осигурил логистична помощ на предполагаемия извършител Славчо Мегеров.

Разследващите посочват, че експертизата потвърждава използването на откритото оръжие при убийството и връзката му с Мегеров.

Прокуратурата ще поиска вторият обвиняем да остане в ареста, а Мегеров вече е с мярка „задържане под стража“.

Развитие по случая в Пловдив: Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Вторият обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов помогнал на Славчо Мегеров с логистика. Това съобщи на брифинг в Пловдив прокурор Димитър Молев. Той подчерта, че няма никакво съмнение за това, че Мегеров е физическият извършител на предумишленото убийство.

Мъжът е арестуван в Пазарджик, в жилище в близост до дома му, посочи директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов. Той има множество криминални прояви, осъждан е през 2009 г. за участие в организираната престъпна група "Монопол" за разпространение на наркотици.

Вторият обвиняем и Мегеров се познават отдавна, каза прокурорът. Обвинения за убийството са повдигнати само на двамата, не се издирват други хора. Прокурорът отказа да даде повече подробности каква е била ролята на втория обвиняем.

Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

По отношение на откритото оръжие Молев коментира, че заключението на експертизата категорично доказва, че с него е убит Филипов. Има връзка между оръжието и физическия извършител на убийството, допълни прокурорът.

Утре Окръжната прокуратура ще внесе в съда искане вторият обвиняем да бъде задържан под стража. Мегеров е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.