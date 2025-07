Украйна възстанови независимостта на антикорупционните си органи

У краинският парламент одобри в четвъртък законопроект, внесен миналата седмица от президента Володимир Зеленски, с който се възстановява независимостта на ключовите държавни антикорупционни агенции, пише Politico .

Депутатите от правната комисия единодушно подкрепиха новия законопроект на Зеленски в сряда, след като вътрешни протести, и силна реакция от страна на Брюксел, доведоха до отхвърляне на предишния проектозакон, който щеше да обезсили антикорупционните органи.

Същите народни представители, които гласуваха за закона, поставил под контрола на политически назначавания главен прокурор на Украйна независимите Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), в крайна сметка направиха обратен завой при новото гласуване в четвъртък.

Законопроектът сега ще бъде върнат на Зеленски за подписване и влизане в сила.

President @ZelenskyyUa’s bill ensuring the independence of anticorruption infrastructure has just been approved in the Ukrainian parliament.



Overwhelming constitutional majority, 331 votes for. President demonstrated a principled approach.



Ukraine is committed to reforms and…