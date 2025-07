Тик-так, тик-так: Тече 10-дневният срок, даден от Тръмп на Русия да договори примирие в Украйна

П резидентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че Русия трябва да се съгласи на примирие в Украйна до 8 август, в противен случай ще бъде подложена на санкции. Така той ускори срока, който дотогава не беше ясно дефиниран, пише Politico .

През юли Тръмп обяви 50-дневен срок за сключване на споразумение с Украйна, като заплаши с въвеждане на мита, ако не бъде постигната сделка. В понеделник, по време на срещата си с британския премиер Киър Стармър, той заяви, че съкращава този срок на "10 или 12 дни".

На борда на президентския самолет "Еър Форс 1" във вторник, на път обратно към Съединените щати, Тръмп потвърди, че срокът започва да тече от този ден.

Trump says 10-day deadline for Russia to broker ceasefire in Ukraine starts Tuesday https://t.co/KaBaed5f5U