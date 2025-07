Зеленски одобри законопроект за независима антикорупция в Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е одобрил законопроект за независимост за специализираните служби за борба с корупцията, който ще бъде внесен във Върховната рада (парламента) днес, предаде Укринформ, цитирайки публикация в „Телеграм“.

„Току що одобрих текста на законопроект, който гарантира истинското заздравяване на върховенството на закона в Украйна, независимостта на органите за борба с корупцията и надеждната защита на върховенството на закона от каквото и да било руско влияние или намеса. Текстът е балансиран“, написа Зеленски.

Според него най-важното е да има истински инструменти, никакви руски връзки и независимост на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП).

„Важно е да поддържаме единство. Важно е да поддържаме независимост. Важно е да уважаваме позицията на всички украинци и сме благодарни на всички, които подкрепят Украйна“, подчерта Зеленски.

Все още не е ясно кога парламентът, който се очаква тази седмица да излезе в лятна ваканция, ще разгледа законопроекта.

