МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при земетресението в Мианма

К ъм момента няма данни за пострадали български граждани при земетресението в Мианма, което предизвика рухването на небостъргач в Банкок. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Посолството на България в Ханой следи развитието на ситуацията.

Ситуационният център на МВнР изпрати съобщение до всички българи, които са се регистрирали в Тайланд през рубриката “Пътувам за… ” на сайта на ведомството. Към момента съгражданите ни, които са отговорили на съобщението, са заявили, че не се нуждаят от съдействие, добавят от МВнР.

Сърцата и мислите ни са с хората от Мианма и Тайланд след днешното силно земетресение, написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.

