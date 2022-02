Украинка към руски войни: Сложи си семки в джобовете, да пораснат цветя на украинска земя, когато умреш

С мела украинка изрази възмущението на народа си в четвъртък, когато се изправи пред тежковъоръжени руски войници и поиска да узнае какво правят в страната ѝ, пише английското издание Daily Mail.

Жената извика на двама от войниците: „Какво, по дяволите, правите на наша земя?“, докато един от войниците в Хеническ, пристанищен град на Азовско море, се опитваше да я успокои.

Тя се отдалечи, но след това извика:

„Трябва да си сложите слънчогледови семки в джобовете, за да могат да поникнат цветя на украинска земя, след като умрете“.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB