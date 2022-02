Две експлозии бяха чути в Киев, Зеленски: Ще остана в столицата

Д ве експлозии бяха чути в украинската столица Киев рано тази сутрин, предаде Ройтерс, като се позова на информационната агенция Интерфакс-Украйна, предаде БТА.

Подобни звуци са били чути вчера,

когато, по данни на украински представители, военна база в Бровари, град близо до Киев, е била поразена от руски крилати ракети, при което са загинали шестима души, отбелязва Ройтерс.

Две силни експлозии бяха чути тази сутрин в центъра на Киев,

констатира журналист на агенция Франс прес.

"Ударите срещу Киев с крилати или балистични ракети отново започнаха. Чух две силни експлозии", написа в профила си в Телеграм заместник-министърът на вътрешните работи на Украйна Антон Герашченко.

Украинските въоръжени сили свалиха вражески летателен апарат,

който при падането си се е врязал в жилищна сграда и я е запалил, съобщи Герашченко. За момента не е ясно дали в летателния апарат е имало хора, или не. Не е съвсем ясно дали всъщност не става дума за ракета, а не за летателен апарат, отбелязва Ройтерс.

В профила си във Фейсбук украинската армия заяви,

че ракети са били изстреляни по Киев, като две от тях са били унищожени във въздуха от украинските сили.

Армията публикува любителски видеозапис, на който се вижда как жилищна сграда гори.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че трима души са били ранени

при падането на отломки от ракети в жилищен квартал в югоизточната част на столицата. На снимка, публикувана от Кличко, се вижда как двама пожарникари стоят пред горяща сграда.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи,

че в навечерието на руската офанзива срещу Украйна в Киев са проникнали групи за саботаж, състоящи се от руски войници, отбелязва Франс прес.

"Получихме информация, че групи за саботаж на врага са проникнали в Киев", каза Зеленски във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи от украинското президентство. Украинският лидер призова жителите на Киев да са бдителни и да спазват въведения в столицата от кмета Кличко комендантски час.

Украйна е оставена сама срещу Русия, заяви Зеленски, предаде Франс прес.

"Кой е готов да се сражава заедно с нас? Не виждам никого. Кой е готов да даде гаранции на Украйна за членство в НАТО? Всички се страхуват", каза Зеленски.

