Ракът на Кейт Мидълтън е в ремисия

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че ракът ѝ е в ремисия, предаде АФП.

В X тя благодари от сърце на тези, които са помогнали на нея и на съпруга ѝ принц Уилям.

„Не можехме да искаме повече“, написа принцесата на Уелс.

Принцеса Кейт за първи път разкри болницата, в която се е лекувала от рак

„Грижите и съветите, които получихме през времето, когато бях пациент, бяха изключителни“, добави Мидълтън.

По-рано днес Кейт посети болницата в Лондон, в която се лекуваше от рак. За принцесата на Уелс това бе първият самостоятелен ангажимент след края на терапията ѝ.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi